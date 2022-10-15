على متنها 4 رواد.. كبسولة سبيس إكس تحط بسلام في المحيط الأطلسي (فيديو)
حطت كبسولة شركة "سبيس إكس" في المحيط الأطلسي قبالة فلوريدا، اليوم، بأمان، بعد أن غادر طاقم رواد الفضاء، الذين كانت مهمتهم رابع مهمة طويلة الأمد تطلقها الشركة لمحطة الفضاء الدولية لصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، متوجين بذلك مهمة علمية استمرت لما يقرب من 6 أشهر.
وانفصلت الكبسولة (كرو دراغون) التابعة لسبيس إكس وعلى متنها 3 رواد فضاء أمريكيين من ناسا، ورائدة فضاء إيطالية، من وكالة الفضاء الأوروبية، عن محطة الفضاء الدولية، في الساعة 1605 بتوقيت غرينتش، في بداية رحلة عودة استغرقت نحو 5 ساعات.
وأظهر مقطع فيديو في بث مباشر على موقع لـ"ناسا" على الإنترنت الكبسولة وهي تبتعد عن المحطة.
وشوهد رواد الفضاء الأربعة بأحزمتهم المشدودة في قمرة الطاقم قبل فترة وجيزة من انفصال المركبة الفضائية عن المحطة التي تقع في مدار يبعد نحو 400 كيلومتر فوق الأرض، وتدور بسرعة تبلغ نحو 28 ألف كيلومتر في الساعة.
وأبعدت سلسلة من عمليات الدفع الصاروخي المركبة عن محطة الفضاء الدولية بأمان لينخفض مدارها وتأخد الوضع الذي يسمح لها بالعودة إلى الغلاف الجوي لاحقًا والهبوط فوق المحيط.
وهبطت (كرو دراغون) فوق المحيط الأطلسي قبالة فلوريدا الساعة 2055 بتوقيت غرينتش.
ووصل أفراد طاقم الكبسولة، وهم الأمريكيون: كيل ليندجرين (49 عامًا)، وجيسيكا واتكينز (34 عامًا)، وبوب هاينز (47 عامًا)، بالإضافة إلى الإيطالية سامانتا كريستوفريتي (45 عامًا) إلى المحطة، في 27 أبريل نيسان. وأصبحت واتكينز أول أمريكية أفريقية الأصل تذهب في مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية.
وقالت "ناسا" إنه خلال 170 يومًا على متن المحطة الفضائية، دار الطاقم حول الأرض 2720 مرة أي مرة واحدة كل 90 دقيقة تقريبًا، ليسجلوا نحو 116 مليون كيلومتر في الفضاء.