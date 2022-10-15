على متنها 4 رواد.. كبسولة سبيس إكس تحط بسلام في المحيط الأطلسي (فيديو)

حطت كبسولة شركة "سبيس إكس" في المحيط الأطلسي قبالة فلوريدا، اليوم، بأمان، بعد أن غادر طاقم رواد الفضاء، الذين كانت مهمتهم رابع مهمة طويلة الأمد تطلقها الشركة لمحطة الفضاء الدولية لصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، متوجين بذلك مهمة علمية استمرت لما يقرب من 6 أشهر.

وانفصلت الكبسولة (كرو دراغون) التابعة لسبيس إكس وعلى متنها 3 رواد فضاء أمريكيين من ناسا، ورائدة فضاء إيطالية، من وكالة الفضاء الأوروبية، عن محطة الفضاء الدولية، في الساعة 1605 بتوقيت غرينتش، في بداية رحلة عودة استغرقت نحو 5 ساعات.