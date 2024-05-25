ماسك يتهم "واتساب" بسرقة بيانات العملاء "كل ليلة"

أثار الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، الجدل مجددًا بعد أن حذَّر المستخدمين من تطبيق المراسلة الشهير "واتساب"، مؤكدًا أنه "يسرق محادثاتهم".

وادّعى ماسك، اليوم السبت، في تغريدة نشرها على المنصة التي يملكها "إكس"، أن "واتساب" يقوم بنقل بيانات المستخدمين الخاصة بانتظام "كل ليلة"، لافتًا إلى أن "بعض المستخدمين يظنون أنه آمن".