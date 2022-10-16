بمزايا فائقة.. Amazfit تكشف رسميا عن ساعتها الجديدة



كشفت شركة Amazfit الرائدة في الأجهزة القابلة للارتداء رسميا عن ساعة ذكية متينة فاخرة من التيتانيوم مقاوم للتآكل.

وحصلت ساعة Amazfit Falcon على معيار MIL-STD 810G بعد اجتياز 15 اختبارًا عسكريًا، كما تمتلك الساعة ميزة مقاومة الماء التي تصل إلى 200 متر، وهي الأولى من نوعها لساعات Amazfit الذكية.

تعمل Amazfit Falcon بنظام تشغيل Zepp OS وتأتي بشاشة AMOLED تعمل باللمس مقاس 1.28 بوصة ودقة وضوح تبلغ 416 × 416 بكسل ودرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة، كما تمتلك الساعة طلاء مضادا لبصمات الأصابع لمنع اللطخات.

وتتميز الساعة بإمكانية دعم ستة أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مزدوج النطاق.