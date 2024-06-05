للمرة الأولى.. عملية جراحية للقلب باستخدام روبوت في السعودية
أجرى فريق طبي سعودي، عملية قلب جراحية ناجحة لمريض خمسيني، باستخدام الروبوت الجراحي، في أول مشاركة لهذه التقنية الحديثة في مستشفيات المنطقة الشرقية في المملكة.
واستخدم استشاري جراحة القلب في مستشفى الملك فهد الجامعي بمدينة الخبر، الدكتور فهد المخدوم، الروبوت في إجراء عملية القلب المفتوح للمريض الذي يعاني من الذبحة الصدرية.
وأنجز الجراح السعودي "المخدوم" العملية بنجاح اعتمادًا على الروبوت، حيث تم زرع 3 شرايين للمريض الذي يبلغ من العمر 58 سنة.
وقال "المخدوم" خلال مقابلة من المستشفى بثتها قناة "الإخبارية" المحلية، إن استخدام الروبوت جنَّب المريض قصَّ أضلاع الصدر للوصول لمنطقة القلب، ما يساعده على الشفاء السريع، والعودة لحياته الطبيعية في غضون أيام قليلة.
وكان المريض يعاني من ذبحة صدرية، مع وجود تضيّق شديد جديد في 3 شرايين، ويعاني من أمراض متعددة أهمها كسر بعظمة الرقبة، وانتفاخ رئوي مزمن، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، والسكر، والكوليسترول.
ويساعد الروبوت الجراحي، الأطباء في القيام بعمليات دقيقة، مما يقلل من احتمالات الأخطاء البشرية، ويزيد من نسبة نجاح العملية.