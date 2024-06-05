للمرة الأولى.. عملية جراحية للقلب باستخدام روبوت في السعودية

أجرى فريق طبي سعودي، عملية قلب جراحية ناجحة لمريض خمسيني، باستخدام الروبوت الجراحي، في أول مشاركة لهذه التقنية الحديثة في مستشفيات المنطقة الشرقية في المملكة.

واستخدم استشاري جراحة القلب في مستشفى الملك فهد الجامعي بمدينة الخبر، الدكتور فهد المخدوم، الروبوت في إجراء عملية القلب المفتوح للمريض الذي يعاني من الذبحة الصدرية.

وأنجز الجراح السعودي "المخدوم" العملية بنجاح اعتمادًا على الروبوت، حيث تم زرع 3 شرايين للمريض الذي يبلغ من العمر 58 سنة.