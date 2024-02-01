"لوموند": فوضى الصور الإباحية تعكس الجانب المظلم للذكاء الصناعي

أدى الانتشار الأخير للصور الإباحية التي تم التلاعب بها للمغنية تايلور سويفت على منصة محتوى البالغين"إكس" إلى لفت الانتباه للزوايا المظلمة للإنترنت، ولا سيما الذكاء الصناعي، وفق ما أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وجاء في تقرير للصحيفة، أن "التحقيق في أصل هذه التلاعبات غير المشروعة يقود للعوالم غير المنظمة للمجتمعات عبر الإنترنت، ولا سيما منصة 4chan، المشهورة بافتقارها إلى الاعتدال، وإلى إلقاء اللوم الأولي على تطبيق تليغرام المعروف بالحد الأدنى من الرقابة، وقد ظهر جزء كبير من هذه الصور من المنتدى الفرعي ACO، الرسوم المتحركة للبالغين، التابع لـ 4chan، إذ يعتمد المستخدمون على أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور إباحية مزيفة للمشاهير".

وأصبح المنتدى الفرعي 4chan مركزًا لإنشاء ومشاركة هذه الصور التي تم التلاعب بها، ولا يضم تايلور سويفت فحسب، بل العديد من المشاهير.

ويناقش المستخدمون بشكل علني التقنيات والأدوات والأساليب لتجاوز القيود التجارية التي تمنع إنشاء مثل هذا المحتوى أو استخدام وجوه يمكن التعرف عليها، إذ تتضمن المناقشات مشاركة "المطالبات"، ومجموعات الكلمات الرئيسية المستخدمة كتعليمات لإنشاء الصور.