المنصات الروبوتية تحدث نقلة نوعية في الطب الجراحي

بدأت المنصات الروبوتية بإثبات وجودها وجدواها في غرف العمليات الجراحية وأحدثت نقلة نوعية في مختلف جوانب العمل، من حيث دقة النتائج وراحة الأطقم الطبية وغيرها من المزايا.

وتهيمن على الروبوتات الجراحية إصدارات مختلفة من نظام دافنشي من شركة Intuitive Surgical للمعدات الطبية الجراحية، وهي باهظة الثمن وأصبحت معيارًا في المستشفيات المتقدمة الحديثة.

ويعرف "روبوت دافنشي" بأنه منظومة جراحية ذكية معتمدة من منظمة الدواء والغذاء الأمريكية عام 2000، لتسهيل العمليات الجراحية المعقدة باستخدام طرق جراحية طفيفة التوغل، ومسيطر عليها من قبل الجراح من وحدة التحكم.

واستغرق الأمر ما يقرب من 30 عامًا للوصول إلى هذا الوضع، ولكن هناك أنظمة من شركات أخرى مثل J&J وMedtronic و CMR Surgical وأنظمة أخرى تعمل على المنافسة في هذا القطاع المتنامي.