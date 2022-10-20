"ميتا" تطور برنامج ذكاء اصطناعي يترجم اللغة المحكية غير المكتوبة

حتى الآن، ركزت ترجمة الذكاء الاصطناعي على اللغات المكتوبة. ومع ذلك، من بين أكثر من سبعة آلاف لغة حية، فإن أكثر من 40 بالمئة من اللغات تعد لغات شفهية ومنطوقة في المقام الأول، وليس لديها نظام قياسي أو معروف على نطاق واسع للكتابة.

في ضوء ذلك، أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية عن تطوير برنامج ذكاء اصطناعي قادر على ترجمة اللغات المحكية غير المكتوبة إلى اللغة الإنجليزية، في خطوة قد تساعد المستخدمين على ترجمة جميع اللهجات المحكية في المستقبل.

ونجح البرنامج في ترجمة لغة "الهوكيان" التايوانية المحكية إلى اللغة الإنجليزية، رغم عدم وجود حرف مكتوب يمنح لغة "الهوكيان" ميزة التدوين.

وتصب جهود شركة "ميتا" العملاقة، المالكة لمنصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، على تسهيل تواصل المستخدمين حول العالم، على الرغم من اختلاف ألسنتهم.

وعندما غيرت "فيسبوك" اسمها إلى "ميتا" مطلع العام 2021، أعلن مؤسسها ومديرها مارك زوكربيرغ عن خططه الرامية إلى التركيز على بناء حياة افتراضية في عوالم الإنترنت ضمن مشروع "ميتافيرس".

ويمتاز نظام الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته "ميتا" ضمن برنامج "الترجمة العالمية" بأنه أول برنامج ذكاء اصطناعي يترجم كلامًا من لغة غير مكتوبة إلى كلام مكتوب بلغة مختلفة.