جوجل تتيح مشاركة الملفات بين ويندوز وأندرويد عالميا

أتاحت شركة جوجل الأمريكية ميزة مشاركة الملفات بين نظامي تشغيل أندرويد الخاص بها وويندوز من مايكروسوفت عالمياً.

وكانت جوجل قد بدأت في إطلاق هذا التطبيق قبل نحو شهر، لكنه كان مقتصراً فقط على الولايات المتحدة الأمريكية قبل إتاحته للجميع.

وأكدت الشركة في بيان لها أن المشاركة اللاسلكية بين جهاز أندرويد مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك أصبح أمرًا سهلاً.

وباستخدام ميزة "المشاركة عن قرب Nearby Share"، يمكن نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وملفات الصوت أو المجلدات بأكملها بسرعة بين جهاز أندرويد وكمبيوتر شخصي.

وبحسب جوجل، يمكن للمستخدم التحكم في من يمكنه اكتشاف جهازه وإرسال الملفات، سواء أكانوا جميعًا أم الأصدقاء والعائلة فقط أم أجهزته الخاصة فقط.