علماء فلك يحددون أصل النجوم الزائفة وعلاقتها بمصير مجرة درب التبانة

تمكّن علماء فلك، اليوم الأربعاء، من تأكيد، للمرة الأولى، أصل النجوم الزائفة (كويزر) التي تُعتبر الأجرام الأكثر إشراقاً في الكون، وتتمتع بطاقة هائلة وتتسبّب بزوال المجرات.

والنجوم الزائفة هي إحدى أكثر الأجرام السماوية تطرّفاً في أدائها، فيما يتميز بعضها بقدرة على الإشراق تفوق مليار نجم. وهذه النجوم الواقعة وسط المجرات تُغذيها ثقوب سوداء هائلة تنبعث منها إشعاعات كثيفة من خلال امتصاص الغاز.

وتشير النظرية منذ اكتشاف النجوم الزائفة في خمسينات القرن الماضي إلى أنّ هذه الأجرام تتشكل عقب اصطدام مجرتين، لكنّ أصلها بقي موضع نقاش لعدم وجود أدلة كافية في هذا الخصوص.

وأكّد فريق عالمي يضم علماء فلك أنه وجد "دليلاً مهماً" على أن النجوم الزائفة تشكّلت فعلاً نتيجة تصادم مجرتين، وهي ظاهرة تطلق كمية هائلة من الطاقة الضرورية لحدوثها.

وقد تلقى مجرة درب التبانة هذا المصير يوماً ما، على ما حذّر كلايف تادهنتر، وهو أحد معدّي الدراسة التي نُشرت الأربعاء في مجلة "مَنثلي نوتيسس أوف ذي رويال أسترونوميكل سوسايتي".

وأوضح عالم الفيزياء الفلكية في جامعة شيفيلد البريطانية، في حديث إلى وكالة "فرانس برس"، أنّ سبب استنتاجه يعود إلى أنّ مجرة أندروميدا المجاورة لمجرتنا "تتّجه نحو مجرة درب التبانة بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الثانية".