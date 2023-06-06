أبل تكشف عن Vision Pro أول نظارة ذكية للواقع المختلط
كشفت شركة أبل الأمريكية عن أول منتجاتها في مجال الواقع الافتراضي والمعزز وهي نظارة Vision Pro التي تعمل بتقنية الواقع المختلط.
وأزاحت أبل كذلك في حدثها السنوي للمطورين، WWDC 2023، الستارة عن نظام التشغيل الجديد كلياً VisionOS، المخصص لنظارتها الذكية، ويعد أول نظام تشغيل مكاني في العالم، كما تقول الشركة.
وتصف الشركة نظارتها الذكية بأنها "كمبيوتر مكاني ثوري يمزج بين سلاسة المحتوى الرقمي والعالم المادي، تعمل وفقًا لنظام تشغيل يتميز بواجهة ثلاثية الأبعاد".
ويمكن للمستخدمين إنشاء التطبيقات بأي مقياس ووضع التطبيقات في أي مكان يرغبون فيه، حيث لا تقتصر التجارب في Vision Pro على حدود العرض.
وتدعم النظارة تطبيقات "زووم" و"تيمز" و"ويبكس" إلى جانب تطبيقات مايكروسوفت مثل "وورد" و"إكسل"، وستتوفر بكافة التطبيقات التي تعمل بتقنية آيفون وآيباد.
وستأتي Apple Vision Pro بمتجر تطبيقات خاص فيها، إذ يمكن للأشخاص تنزيل التطبيقات المصممة للنظارة بالإضافة إلى تطبيقات آيفون وآيباد.
ويمكن للمستخدمين التحكم في النظارة الذكية من خلال حركات وإيماءات العيون والأيدي وأيضًا الأصوات، كذلك تتناغم النظارة مع Magic Keyboard و Magic Trackpad.
وتعمل النظارة طوال اليوم عند توصيلها بالتيار الكهربائي، وتأتي مزودة ببطارية خارجية تتيح العمل لمدة ساعتين، كما إنها مزودة بشاشة microOLED مع نظام صوتي مكاني جديد، مع سماعات صوتية ثنائية.
وستكون نظارة أبل الذكية متاحة للبيع بداية من العام المقبل، مقابل سعر يبلغ 3500 دولار أمريكي، وستباع عبر متاجر أبل الرسمية.