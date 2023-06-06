أبل تكشف عن Vision Pro أول نظارة ذكية للواقع المختلط

كشفت شركة أبل الأمريكية عن أول منتجاتها في مجال الواقع الافتراضي والمعزز وهي نظارة Vision Pro التي تعمل بتقنية الواقع المختلط.

وأزاحت أبل كذلك في حدثها السنوي للمطورين، WWDC 2023، الستارة عن نظام التشغيل الجديد كلياً VisionOS، المخصص لنظارتها الذكية، ويعد أول نظام تشغيل مكاني في العالم، كما تقول الشركة.

وتصف الشركة نظارتها الذكية بأنها "كمبيوتر مكاني ثوري يمزج بين سلاسة المحتوى الرقمي والعالم المادي، تعمل وفقًا لنظام تشغيل يتميز بواجهة ثلاثية الأبعاد".

ويمكن للمستخدمين إنشاء التطبيقات بأي مقياس ووضع التطبيقات في أي مكان يرغبون فيه، حيث لا تقتصر التجارب في Vision Pro على حدود العرض.