قبيل قرار بحظره.. أمريكا تطالب الصين بالسماح ببيع "تيك توك"‎

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، الصين بالسماح ببيع تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة، إثر خلاف محتدم بين البلدين حول التطبيق.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض، الأربعاء، إنه يجب على الصين السماح ببيع تطبيق "تيك توك".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تركز على العمل من خلال سحب استثمارات "تيك توك" من مالكها الصيني، بطريقة تتسق مع مخاوف الأمن القومي.

وذكر مسؤول في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن الحملة تعتزم مواصلة استخدام التطبيق بعد مصادقة بايدن على قانون قد يحظر التطبيق في البلاد إذا لم تقم شركة "بايت دانس" المالكة له ببيعه.

ويمنح القانون الجديد الشركة، ومقرها بكين، 9 أشهر لبيع التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. ويمكن للرئيس أن يمدد المهلة لمرة واحدة لمدة 90 يوماً.