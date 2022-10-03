دراسة: "سناب شات" يجعل مستخدميه أكثر سعادة

كشفت دراسة حديثة أن مستخدمي تطبيق ”سناب شات“ يكونون أكثر سعادة عند استخدامه مقارنة بالمنصات ومواقع التواصل الاجتماعي الكبرى؛ ما ينعكس بشكل إيجابي على التفاعل مع الإعلانات.

وأجرت الدراسة شركة ”Neuro-Insight“ المتخصصة في قياس استجابات اللاوعي لدفع فعالية الاتصال، بطلب من ”سناب شات“، وشارك فيها 126 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 16 و39 عامًا، وفقا لموقع ”سوشيال ميديا توداي“ المعني بشؤون التقنية.

والهدف من الدراسة، هو معرفة كيفية ومدى استجابة المشاركين للإعلانات في ”سناب شات“ مقارنة بثلاث منصات تنافسية أخرى، لم يتم ذكرها في التقرير لأسباب تجارية وقانونية.

وذكر الموقع أن الدراسة وجَدت أن هناك أسبابًا مختلفة لتوليد تلك السعادة لمستخدمي ”سناب شات“، من أبرزها شعورهم بحرية أكبر للتعبير عن ذواتهم الحقيقة عند استخدام التطبيق؛ إذ إنهم بوجه عام يتواصلون مع أصدقائهم المقربين وعائلاتهم.

ولقياس درجة استجابتهم، ارتدى المشاركون خوذات مدمجا بها قطب كهربي، تُمكن ”Neuro-Insight“ من قياس نشاط الدماغ، والحصول على تمثيل حقيقي لكيفية استجابة الناس عقليًّا للعناصر المختلفة.

ومن بين النتائج الرئيسة التي توصلوا إليها، أن مستويات التفاعل العصبي لدى المشاركين ظلت مرتفعة نسبيًّا عند استخدام ”سناب شات“، بغض النظر عما كانوا يفعلونه.

وعند عرض الإعلانات على المشاركين عبر ”سناب شات“ والمنصات الثلاث الأخرى، كانت نتائج التفاعل على ”سناب شات“ أكبر بـ 1.6 مرة من التطبيقات الأخرى.

كما أظهرت النتائج أن مستخدمي ”سناب شات“ يكون لديهم احتمال متزايد بشراء المنتج أو العلامة التجارية المعلن عنها على المنصة الاجتماعية بأنفسهم والتوصية بالعلامة التجارية للأصدقاء.