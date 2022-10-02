كشف خطط "أبل" لطرح أجهزة جديدة خلال الشهر الجاري

كشف تقرير جديد عن خطط شركة ”أبل“ لطرح أجهزة جديدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ومن بينها حواسيب ”ماك“ الشخصية، وذلك دون إقامة أي فعاليات أو حفلات رسمية.

ورجح تقرير نشرته وكالة ”بلومبرغ“، أن تكتفي شكرة ”أبل“ بإطلاق بيان صحفي وإجراء بعض التحديثات على متن موقعها الرسمي.

وأشار أن إستراتيجية ”أبل“ لفعاليات العام الجاري قد كان آخرها حفل إطلاق ”آيفون 14“ مطلع الشهر الماضي، الذي شهد طرح ”أبل“ لعائلة هواتفها الجديدة وساعتها الذكية ”أبل ووتش 8“ والاصدار الرياضي المطور من الساعة ”أبل ووتش ألترا“، بجانب طرح الجيل الثاني من سماعات ”أبل“ اللاسلكية ”أبل آيربودز برو 2“.

وكانت ”أبل“ قد عقدت مؤتمرين مطلع العام الجاري، الأول في شهر آذار/مارس الماضي، الذي طرحت الشركة في الجيل الثالث من هاتف ”آيفون SE“، وكذلك ”آيباد اير 5″ ومعالج “ M1 Ultra“، إلى جانب عائلة منتجات ستوديو المتمثلة في وحدة المعالجة القوية ”ماك“ ستوديو وشاشة ستوديو ”ديسبلاي“.

وكان المؤتمر الثاني هو الحفل السنوي الخاص بالمطورين ”WWDC 2022″، الذي شهد الكشف لأول مرة عن “ iOS 16″.

وحسب تقرير سابق لـ“بلومبرغ“، فإن ”أبل“ من المتوقع أن تقدم منتجات جديدة تتمثل في أجهزة ”آيباد“ و“ماك“ و“أبل تي في“ جديدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وعلى مستوى الأجهزة اللوحية من المنتظر قدوم إصدارين ”آيباد برو“ بقياسات للشاشة 11 بوصة و12.9 بوصة، إلى جانب إصدارين لحواسيب ”ماك بوك برو“ بشاشات 14 بوصة و16 بوصة، إضافة لأجهزة ”ماك ميني“ المكتبية العاملة بمعالج ”أبل“ الأحدث “ Apple M2″، فضلًا عن إصدار جديد من جهاز ”أبل تي في“ بذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، ومعالج جديد ”A14“.

تناول تقرير ”بلومبرغ“ الجديد معلومات حول اختبارات ”أبل“ لتقديم مستشعر بصمة الإصبع ”TouchID“ مباشرة أسفل زجاج الشاشة على مدى السنوات الماضية، إلا أن التقرير استبعد احتمالية قدوم الميزة مع ”آيفون 15“ العام المقبل.

أشار التقرير إلى أن ”أبل“ تعمل على تطوير إصدار جديد من عائلة هواتف ”آيفون“ منخفضة التكلفة ”آيفون SE“ لتكون مزودة بمستشعر للبصمة، ويتم تضمينه مباشرة داخل زر التشغيل، إلا أنها لا توجد أي معلومات حول الموعد المتوقع لطرحه في الأسواق.