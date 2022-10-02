تقنية جديدة لصنع منتجات ثمينة من المخلفات البلاستيكية

تُصنع معظم المواد البلاستيكية والتي تبلغ قيمة مخلفاتها بعد انتهاء صلاحيتها، صفرا، من مادة ”متعدد الإيثيلين“، والتي تشكل حوالي ثلث سوق البلاستيك في جميع أنحاء العالم، ومن أبرز منتجاتها: ”الزجاجات والأكياس البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف“.

ويُنتج هذا النوع من مخلفات البلاستيك، أكثر من 100 مليون طن سنويًا من حول العالم، وفي التقنيات الحالية يتم إعادة تدوير حوالي 14٪ فقط من هذه المخلفات، وتحويلها إلى منتجات منخفضة القيمة مثل ”أدوات الزينة“، وذلك نظرا لصلابتها، مما يؤدي لصعوبة تفكيكها وإعادة تدويرها.

ولذلك فبعد انتهاء صلاحية هذا النوع من البلاستيك، فإنه ينتشر في كل مكان، وخاصة الأكياس البلاستيكية، مما يلحق الأذى بالبيئة ويوسع دائرة التلوث.

وتمكن فريق من الباحثين بقسم الكيمياء العضوية، في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، من التوصل إلى آلية لتحسين إعادة تدوير مخلفات هذا النوع من البلاستيك، واستخدامه في شيء مفيد، وبالتالي الحد من تناثره في البيئة، وتقليل التلوث.

وطور الباحثون طريقة جديدة تستخدم محفزات متعددة من معادن: ”الإيريديوم والبلاتين والقصدير والزنك والبالاديوم“، لتحويل مخلفات البلاستيك ”متعدد الإيثيلين“، إلى مادة ”البروبيلين“ والتي تستخدم في صنع منتجات بلاستيكية عالية القيمة ويرتفع الطلب على شرائها في الأسواق، مثل الأدوات القرطاسية ومكبرات الصوت وقطع للسيارات وصناديق الحاويات وغيرها.

وشرح جون هارتويغ، الباحث المشارك في الدراسة، أن هذه العلمية لا تستخدم في إعادة التدوير مخلفات الأكياس البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف فقط، ولكن أيضا جميع أنواع الزجاجات البلاستيكية من منتجات ”متعدد الإيثيلين“، حيث تعمل على تحويلها إلى منتجات بلاستيكية رئيسية في الأسواق ويرتفع الطلب على شرائها.

وأوضح الباحث جون هارتويغ، أنه وفريقه استخدموا خلال التجارب مجموعة متنوعة من مخلفات بلاستيك ”متعدد الإيثيلين“، بما في ذلك زجاجات الشامبو، وزجاجات الحليب الشفافة، ومواد التعبئة والتغليف، والأغطية البلاستيكية السوداء الصلبة الشائعة الاستخدام مع علب الألمنيوم.

وأظهرت النتائج أن مجموعة المحفزات حولّت 80٪ من مخلفات هذا النوع من البلاستيك إلى مادة بروبيلين المفيدة.

واستخدم الباحثون محفزا مبتكرا لتحويل أكياس بلاستيك ”متعدد الإيثيلين“ إلى منتجات مواد لاصقة قيّمة، والتي يرتفع الطلب على شرائها في الأسواق.