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علوم وتقنية

أبل تحقق في مشكلات الميكروفون في ساعات Watch Series 8 و Watch Ultra
تاريخ النشر: 01 أكتوبر 2022 12:36 GMT
تاريخ التحديث: 01 أكتوبر 2022 12:50 GMT

أبل تحقق في مشكلات الميكروفون في ساعات Watch Series 8 و Watch Ultra

أقرت شركة "أبل" الأمريكية بوجود مشكلة في الميكروفون الخاص بساعتي Watch Series 8 و Watch Ultra، والتي تظهر بشكل خاص عند محاولة استخدام المساعد الشخصي الخاص Siri

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المصدر: دعاء عبدالمنعم – إرم نيوز

أقرت شركة ”أبل“ الأمريكية بوجود مشكلة في الميكروفون الخاص بساعتي Watch Series 8 و Watch Ultra، والتي تظهر بشكل خاص عند محاولة استخدام المساعد الشخصي الخاص Siri أو عند إجراء المكالمات الهاتفية.

وكان قد أبلغ المستخدمون عن وجود بعض المشكلات التي تتعلق بالميكروفون في ساعات أبل والذي يصبح غير مستجيب باستمرار بعد مرور بعض الوقت ثم يتوقف عن العمل تمامًا؛ مما يتسبب في ظهور أخطاء بالتطبيقات التي تعتمد على الميكروفون.

وقالت شركة أبل إنها على دراية بالخلل الذي يؤثر على المستخدمين، مشيرة إلى أن العملاء قد يواجهون مشاكل مع مساعد Siri، حيث يكون غير قادر على سماعهم، مع المشكلات التي تؤثر على تسجيل المذكرات الصوتية وإجراء المكالمات الهاتفية مع ظهور خلل في تطبيق Noise.

وأوضحت الشركة أنه يمكن إعادة تشغيل الساعة؛ لحل المشكلة مؤقتا، مؤكدة في الوقت ذاته أن المشكلة ليست متعلقة بالأجهزة.

وأشارت الشركة الأمريكية أيضا إلى أنه يجب أن يحدث العملاء ساعاتهم إلى أحدث إصدار من watchOS.

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