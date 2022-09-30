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علوم وتقنية

لأول مرة.. مسبار "جونو" يلتقط صورًا مذهلة للقمر الجليدي
تاريخ النشر: 30 سبتمبر 2022 22:57 GMT
تاريخ التحديث: 01 أكتوبر 2022 1:35 GMT

لأول مرة.. مسبار "جونو" يلتقط صورًا مذهلة للقمر الجليدي

التقط المسبار "جونو" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أول صورة  لقمر كوكب المشتري الذي يطلق عليه "يوروبا" حيث التقطت السطح المغطى بالجليد بتفاصيل غير

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المصدر: هدير محمد- إرم نيوز

التقط المسبار ”جونو“ التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ أول صورة  لقمر كوكب المشتري الذي يطلق عليه ”يوروبا“ حيث التقطت السطح المغطى بالجليد بتفاصيل غير عادية.

وتعد الصورة هي أقرب نظرة على ”يوروبا“ قدمتها أي مركبة فضائية منذ أكثر من 20 عامًا، عندما جاء مسبار ”غاليليو“ التابع لوكالة الفضاء الأمريكية على بعد 218 ميلاً (351 كم) من السطح في يناير 2000.

وتم الكشف عن سمات السطح في منطقة بالقرب من خط الاستواء للقمر تسمى Annwn Regio، حيث تم التقاط صور جونو خلال أكبر اقتراب للمسبار الذي يعمل بالطاقة الشمسية، الخميس.

ويعد ”يوروبا“ هو سادس أكبر قمر في النظام الشمسي، وهو أصغر قليلاً من قمر الأرض. ويعتقد العلماء أن محيطًا مالحًا يقع تحت قشرة جليدية بسمك أميال، مما يثير تساؤلات حول الظروف المحتملة القادرة على دعم الحياة تحت سطح يوروبا.

وبقدر ما ستكون بيانات جونو مثيرة، لم يكن للمركبة الفضائية سوى نافذة مدتها ساعتان لجمعها، وتتسابق عبر القمر بسرعة نسبية تبلغ حوالي 14.7 ميلًا في الثانية (23.6 كيلومترًا في الثانية).

وقال سكوت بولتون الباحث الرئيسي في جونو من معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو: ”إنها عملية مبكرة جدًا، ولكن بكل المؤشرات كان تحليق جونو من يوروبا نجاحًا كبيرًا“.

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وأضاف: ”هذه الصورة الأولى هي مجرد لمحة عن العلم الجديد الرائع الذي يأتي من مجموعة جونو الكاملة من الأدوات وأجهزة الاستشعار التي حصلت على البيانات بينما كنا نتحرك فوق القشرة الجليدية للقمر“.

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