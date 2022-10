لأول مرة.. مسبار "جونو" يلتقط صورًا مذهلة للقمر الجليدي

التقط المسبار ”جونو“ التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ أول صورة لقمر كوكب المشتري الذي يطلق عليه ”يوروبا“ حيث التقطت السطح المغطى بالجليد بتفاصيل غير عادية.

وتعد الصورة هي أقرب نظرة على ”يوروبا“ قدمتها أي مركبة فضائية منذ أكثر من 20 عامًا، عندما جاء مسبار ”غاليليو“ التابع لوكالة الفضاء الأمريكية على بعد 218 ميلاً (351 كم) من السطح في يناير 2000.

Images are coming back and being processed from our #JunoMission's early-morning flyby—the closest look at Jupiter's ice-encrusted moon in more than 20 years.

Here's what we're seeing so far. We'll be back with fully-processed images soon. https://t.co/NIUkiz2mTe pic.twitter.com/pPiK3cv5bL

