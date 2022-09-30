لأول مرة.. مسبار "جونو" يلتقط صورًا مذهلة للقمر الجليدي

التقط المسبار ”جونو“ التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ أول صورة لقمر كوكب المشتري الذي يطلق عليه ”يوروبا“ حيث التقطت السطح المغطى بالجليد بتفاصيل غير عادية.

وتعد الصورة هي أقرب نظرة على ”يوروبا“ قدمتها أي مركبة فضائية منذ أكثر من 20 عامًا، عندما جاء مسبار ”غاليليو“ التابع لوكالة الفضاء الأمريكية على بعد 218 ميلاً (351 كم) من السطح في يناير 2000.

Images are coming back and being processed from our #JunoMission's early-morning flyby—the closest look at Jupiter's ice-encrusted moon in more than 20 years. Here's what we're seeing so far. We'll be back with fully-processed images soon. https://t.co/NIUkiz2mTe pic.twitter.com/pPiK3cv5bL — NASA (@NASA) September 29, 2022

وتم الكشف عن سمات السطح في منطقة بالقرب من خط الاستواء للقمر تسمى Annwn Regio، حيث تم التقاط صور جونو خلال أكبر اقتراب للمسبار الذي يعمل بالطاقة الشمسية، الخميس.

ويعد ”يوروبا“ هو سادس أكبر قمر في النظام الشمسي، وهو أصغر قليلاً من قمر الأرض. ويعتقد العلماء أن محيطًا مالحًا يقع تحت قشرة جليدية بسمك أميال، مما يثير تساؤلات حول الظروف المحتملة القادرة على دعم الحياة تحت سطح يوروبا.

LIVE on @Twitch: Follow along on a virtual tour of Jupiter's moon Europa, using our @NASA_Eyes on the Solar System tool—and ask our #JunoMission experts your questions! https://t.co/k0NXqzq4ou pic.twitter.com/fZrDryIKbx — NASA (@NASA) September 30, 2022

وبقدر ما ستكون بيانات جونو مثيرة، لم يكن للمركبة الفضائية سوى نافذة مدتها ساعتان لجمعها، وتتسابق عبر القمر بسرعة نسبية تبلغ حوالي 14.7 ميلًا في الثانية (23.6 كيلومترًا في الثانية).

وقال سكوت بولتون الباحث الرئيسي في جونو من معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو: ”إنها عملية مبكرة جدًا، ولكن بكل المؤشرات كان تحليق جونو من يوروبا نجاحًا كبيرًا“.

وأضاف: ”هذه الصورة الأولى هي مجرد لمحة عن العلم الجديد الرائع الذي يأتي من مجموعة جونو الكاملة من الأدوات وأجهزة الاستشعار التي حصلت على البيانات بينما كنا نتحرك فوق القشرة الجليدية للقمر“.