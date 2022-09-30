ماسك: شاحنة "سايبر ترك" المنتظرة يمكن استخدامها كقارب

صدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك متابعيه على تويتر، بتصريحه الخاص حول قدرة شاحنة تيسلا المنتظرة CyberTruck على مقاومة المياه.

وهذا يعني أن الشاحنة ستتمكن من عبور المسطحات المائية مثل الأنهار والبحيرات والبحار، فقد أعلنها ماسك صريحة بأن ”سايبر ترك“ سيمكن استخدامها كقارب.

ومنذ الكشف عنها لأول مرة العام 2019، سيطر الترقب على جمهور تيسلا بشأن انتظار وصول الشاحنة المستقبلية للأسواق في العام التالي 2020، إلا أن الصعوبات الإنتاجية وأزمة سلاسل التوريد وسيطرة جائحة كورونا تسببت في تأخير مستمر لعمليات الإنتاج وصل إلى موعد جديد من المرجح بدايته مطلع 2023، على أن تصل الشاحنة للأسواق في 2024.

وليدلل ماسك بمثال حي على رحلة ما يمكن قطعها في المياه على متن ”سايبر ترك“، أوضح أنه من المتوقع أن تتمكن الشاحنة من قطع مسافة تفوق 10 كيلومترات بين منطقة Starbase وجزيرة South Padre.

وبحسب موقع Teslarati، فإن شاحنة تيسلا من الممكن أن تتحرك في المياه كقارب بسرعة 5 إلى 10 عقدات، وذلك سيجعلها تقطع مسافة 10 كيلومترات في حوالي 51 دقيقة، بينما القوارب التقليدية تتحرك بسرعات تتراوح بين 10 إلى 15 عقدة.

يشار إلى أن الموقع الإخباري احتسب الوقت المطلوب لقطع المسافة بين النقطتين التي حددهما ”ماسك“ عن طريق البر ليجده 52 دقيقة، أي أكثر بدقيقة واحدة عن استخدام المسار البحري.

ولم يكشف ماسك أي تفاصيل حول كيفية ملاحة الشاحنة ”سايبر ترك“ في البحر، وكذلك لم يوضح معلومات حول السرعات المتوقعة لملاحتها.

ومازالت خطط تيسلا لإنتاج شاحنتها الكهربائية في مصنعها العملاق Gigafactory في تكساس الأمريكية قائمة، على أن يكون ذلك خلال 2023، خاصة أن الشركة لم تقم بتقديم أي منتجات جديدة على خلفية ضغط أزمة سلاسل التوريد العالمية المستمرة، بالإضافة للعجز الملحوظ في قطع الغيار والرقائق.

وكان ماسك قد أكد مسبقًا أن شاحنة تيسلا ستصل بميزة أداء قوي من خلال محركها الرباعي، الذي قامت الشركة بتطويره على غرار موتورها الثلاثي، كما يضع ”سايبر ترك“ في قلب سوق الشاحنات الكهربائية الذي يشهد منافسة شرسة من جانب شركات أخرى مثل فورد وشاحنتها الواعدة F-150 Lightning.