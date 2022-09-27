واتساب يختبر ميزة جديدة خلال تفعيل وضع "عدم الإزعاج"‎‎

تعمل خدمة واتساب حاليا على تجربة ميزة جديدة وهي إظهار تنبيهات خاصة بالمكالمات التي وردت لهاتف المستخدم على متن الخدمة خلال تفعيله لوضع منع الإزعاج Do Not Disturb (DND)، وبالتالي فإن المستخدم عندما يقوم بوقف تفعيل الوضع، يبدأ واتساب في عرض إشعارات المكالمات الفائتة أمام المستخدم، وفقا لما نشره موقع WABetaInfo.

تعتبر تلك الميزة عملية بشكل كبير للمستخدمين المعتمدين بشكل مستمر على واتساب كوسيلة لإجراء المكالمات الصوتية والفيديو مع الأصدقاء وزملاء العمل، فخلال محاولتهم التركيز في عملهم أو وقت ما يحتاجون للراحة من الاتصالات، بعد انتهاء ذلك الوقت، ووقفهم لتفعيل وضع ”عدم الإزعاج“، سيتمكن المستخدمون من التعرف على كافة المكالمات التي فاتتهم على واتساب، وبالتالي يمكنهم معاودة الاتصال بمن حاول الوصول إليهم.

ومن المتوقع أن تقوم واتساب بتطبيق الميزة الجديدة بطريقة مصممة ليتمكن المستخدم من تمييز مكالمات واتساب التي استقبلها خلال تفعيل وضع ”عدم الإزعاج“، عن المكالمات التي تفوته خلال تشغيل هاتفه في وضع طبيعي.

وأوضح التقرير أن الميزة التجريبية الجديدة وصلت لعدد محدود من مستخدمي هواتف أندرويد بصحبة إصدار واتساب رقم 2.22.21.7 التجريبي.

يُذكر أن ميزة التنبيهات للمكالمات الفائتة خلال وضع DND وصلت تطبيق واتساب على هواتف iOS بشكل تجريبي في يونيو الماضي، حيث إن المكالمات الفائتة في تلك الحالة يتم توضيح توقيت ورودها إلى هاتف المستخدم داخل تبويب قائمة المحادثات وكذلك سجل المكالمات داخل واتساب، وكذلك داخل المحادثة الفردية أو الجماعية التي تجمع المستخدم بالمتصل به.

يُذكر أن واتساب أعلنت عن ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية تهدف إلى مشاركة المكالمات ومحادثات الفيديو بين المستخدمين، على غرار تطبيق ”زووم“ و“غوغل ميت“.

وقالت الشركة إنها ستتيح لمستخدميها الأسبوع الجاري ميزة ”روابط المكالمات“، وهي خاصية جديدة مصممة للسماح للمستخدمين ببدء مكالمة جديدة أو الانضمام إلى أخرى جارية.

وأوضحت الشركة أنه ستتم إضافة خيار ”روابط المكالمات“ داخل علامة التبويب ”المكالمات“ على تطبيق المراسلة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستخدمين إنشاء رابط لمكالمة صوتية أو فيديو يمكن مشاركتها بسهولة على الأنظمة الأساسية الأخرى.