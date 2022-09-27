"Combo j7".. أول روبوت للكنس والمسح معًا

كشفت شركة ”آي روبوت“ الأمريكية النقاب عن أول روبوت يعمل مكنسة كهربائية وممسحة في وقت واحد دون مشكلات المكانس الأخرى، بحسب موقع ”إنغادجيت“.

وكشفت التقارير التقنية أن هناك الكثير من الروبوتات التي تستطيع كنس ومسح الأرضيات، إلا أنها ليست مرضية للعملاء بسبب وجود المشكلات المتمثلة في سحب الأوساخ عبر السجاد النظيف، وهي مشكلة أنفقت iRobot الكثير من الموارد الهندسية في محاولة لحلها.

وأطلقت الشركة الأمريكية على الروبوت اسم Combo j7 +، الذي وصفه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، كولين أنجل، بأنه أول روبوت مقبول من الناحية الفنية.

ويحافظ الجهاز على نفس التصميم الأنيق لـ Roomba j7 +، مع التحديث الرئيس للممسحة، ويستطيع الجهاز الكنس والمسح في مهمة واحدة؛ نظرًا لإضافة وسادة ممسحة قابلة للسحب ترفع نفسها إلى الجزء العلوي من الروبوت عندما يواجه السجاد.

وكشفت الشركة أن الممسحة قابلة للسحب وهو ما يميزها عن المكانس المنافسة، التي يمكن أن تسبب تبلل السجاد عن طريق الخطأ، كما أن الذراعات القابلة للسحب مصنوعة من المعدن لضمان متانتها.

وقدمت العديد من المكانس والمماسح الروبوتية تجربة مستخدم سيئة، بسبب تطلبها وظائف تنظيف منفصلة واستغراق وقت طويل في العمل أو تسببها في المزيد من الفوضى من خلال عدم رفع وسادة المسح بشكل كامل بما يكفي لتجنب السجاد.

ويستخدم جهاز Roomba Combo j7 + أجهزة استشعار متقدمة، مع أحدث نظام تشغيل iRobot إضافة إلى نظام الملاحة Precision Vision الخاص بالروبوتات، والذي يسمح بالتعرف على أكثر من 80 عنصرًا شائعًا وتجنبها، مثل صناديق فضلات القطط أو الحبال أو الحيوانات الأليفة ذي الفراء.

ويمكن أيضًا إقران الروبوت بالمساعد الصوتي الخاص مثل Siri و Alexa وإخباره بتنظيف غرف معينة أو تنظيف العناصر الموجودة في المنزل مثل طاولة غرفة الطعام.

ويمكن التحكم بسلاسة في مكان وكيفية ووقت بدء الروبوت عن طريق استخدام تطبيق iRobot Home، ويمكن أيضًا إخبار الجهاز بكمية محلول التنظيف الذي تريد أن تقوم الممسحة بتوزيعه.

وسيتم بيع جهاز Roomba Combo j7 + بقاعدته التي تسمح بتفريغ الأوساخ التي يتم جمعها في حقيبة مغلقة لا تحتاج إلى استبدالها لمدة تصل إلى 60 يومًا.

ويتوفر Roomba Combo j7 + للطلب المسبق بدءًا من اليوم الثلاثاء بسعر 1099 دولارًا في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ الشحنات في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ومن المتوقع أن تباع في الدول الأخرى في الشهور المقبلة.