مركبة فضائية تابعة لـ"ناسا" تصطدم بكويكب بقصد تحويل مساره

على غرار فيلم هوليوود الشهير ”أرماغيدون“ لعام 1998، نفذت ”الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء“ الأمريكية (ناسا) أول مهمة إنقاذ كوكبي (مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، وذلك عندما اصطدمت مركبة تابعة لها بكويكب في محاولة لتغيير مداره.

واصطدمت مركبة فضائية غير مأهولة بكويكب في محاولة لحرف مسار صخرة فضائية بعيدة، وهي قصة دراماتيكية تختبر ”ناسا“ من خلالها ما إذا كان من الممكن استخدام هذه التقنية يومًا ما لحماية الأرض من أي تهديد فضائي.

وقبيل دقائق من اصطدام المركبة بالكويكب ديمورفوس الذي يبعد عن الأرض 11 مليون كلم، أخذت صورة الجرم تكبر شيئاً فشيئاً مع اقتراب المركبة الفضائية منه أكثر فأكثر.

