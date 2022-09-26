"ناسا" تنفذ أول اختبار "دفاع كوكبي" في تاريخها

تنفذ وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ مساء الإثنين، (بتوقيت الولايات المتحدة)، عملية تحطيم لمركبة فضائية يقوم بها ”المسبار دارت“ بشكل متعمد، بحيث يصطدم بكويكب على سرعة 15000 ميل في الساعة.

وتثير المهمة ذكريات فيلم كارثي في هوليوود مثل ”Armageddon أو Deep Impact“، لكن هذه المرة بشكل حقيقي للغاية وهو في الواقع جزء من أول اختبار دفاع كوكبي لوكالة الفضاء الأمريكية على الإطلاق، بحسب ما أوردت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأكدت الصحيفة أنه ”لا يوجد خطر حقيقي على الأرض فهذه مجرد تجربة، إذا نجحت يمكن أن تمهد يوما ما الطريق لحماية كوكبنا من تأثير كارثي من الفضاء“.

وأشارت إلى أنه ”تم إطلاق اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قبل رحلة مدتها عام تقريبا لتصطدم بالكويكب الصغير ديمورفوس، الذي يدور حول كوكب أكبر يسمى ديديموس“.

ويقوم ”ديديموس“ و“ديمورفوس“ حاليا بأقرب نهج لهما من الأرض منذ سنوات، ويمران على مسافة حوالي 6.7 مليون ميل (10.8 مليون كيلومتر) من كوكبنا.

وستراقب التلسكوبات بما في ذلك مرصد ”جيمس ويب“ الجديد الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار التابع لوكالة ناسا، بينما ستعيد DART أيضا الصور إلى الأرض بمعدل واحد في الثانية بينما تتجه نحو ”تأثيرها العميق“.

وبعد انقطاع التغذية عندما تنفجر المركبة الفضائية، ستسجل أقمار اصطناعية صغيرة بحجم 14 كغم تم إطلاقها بوساطة DART قبل عدة أيام، الآثار والحفرة التي ستلي ذلك.

وتقوم النظرية على أنه إذا كان كويكب في مسار تصادم مع الأرض، فستحتاج فقط إلى تغيير سرعته بمقدار ضئيل لتغيير مساره بحيث يضيع مساره، بشرط أن يتم ذلك مسبقا بوقت كاف.