الكشف عن تصميم ساعة "بيكسل ووتش" الحقيقي قبل الإطلاق (فيديو)

كشف فيديو جديد، ما يمكن وصفها بأنها ”واحدة من أفضل ساعات Wear OS الذكية“، التي تم طرحها على الإطلاق في السوق، كل ذلك مع ترسيخ مكانتها كجهاز قابل للارتداء.

ويركز هذا العرض الترويجي بالكامل على تصميم ”Pixel Watch“، حيث يقدم لقطات مقربة لبنيتها التصميمية وكيف تبدو على معصم شخص يرتديها.

ويختلف هذا الفيديو الذي يقدم تفاصيل تصميمية جديدة لأول مرة، في أنه يقدم كافة زوايا وأبعاد الساعة، كما أنه ينقلها إلى العالم الواقعي من خلال تجربتها الفعلية على المعصم.

وتعرض غوغل لأول مرة أيضاً عدداً من تصاميم الواجهة الأمامية المخصصة للساعة لم تقدمه أي من الشركات المنافسة في ساعاتها من قبل ويتميز بهوية خاصة من غوغل.

ورغم أن المواصفات الكاملة للساعة غير واردة في الفيديو إلا أنه بدلاً من ذلك، يوضح الفيديو كيف تريد جوجل منا التفكير في أول جهاز يمكن ارتداؤه.

ويقترب سعر ساعة غوغل الجديدة ”Pixel Watch“ من منطقة سعر ساعة ”Apple Watch“ مقارنة بالعديد من منافسي أندرويد الآخرين، بحسب موقع ”أندرويد بوليس“.

ويعمل تسويق الساعة في إطار الفخامة والعصرية على التأكيد على أن هذه الساعة قد تكون باهظة الثمن نسبيًا، لأن هذا المستوى من الرفاهية يأتي بتكلفة.

ومن المقرر أن يكون هذا الجهاز القابل للارتداء واحدًا من أوائل من يتحدى هيمنة سامسونغ حقًا في الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بنظام أندرويد منذ ظهور سلسلة ”Watch 4“ على الساحة منذ أكثر من عام.