تطبيق ذكي يرصد نشاط سفن صيد الأسماك في الوقت الحقيقي

يعتبر رصد نشاط السفن الخاصة بالصيد، عاملًا مهمًا لتقدير كمية الأسماك التي يتم اصطيادها في منطقة معينة بالبحر.

وتحدد التقنيات الحالية بهذا الخصوص، موقع سفن صيد الأسماك في البحر على مدى فترات زمنية، وذلك كل 3 دقائق تقريبًا على الأقل، لكنها لا تستطيع معرفة مقدار الوقت المستغرق في إلقائها الشباك وصيد الأسماك.

ويتشابه أداء هذه التقنيات مع نظام تحديد المواقع العالمي ”جي بي إس“، وتتطلب تثبيتها مسبقًا على سطح السفينة قبل إبحارها، كما تحتاج للتحكم في تشغيلها فريقًا من الصيادين.

وفي تطور جديد بهذا الشأن، نجح فريق بحثي متعدد التخصصات في علوم البحار والحاسوب والأحياء، من جامعتي ”هويلفا“ و“ميغيل هيرنانديز“، والمعهد الإسباني لعلوم المحيطات في إسبانيا، بتصميم تطبيق ذكي يمكن تنزيله بسهولة في الهواتف الذكية، لرصد نشاط سفن الصيد في الوقت الحقيقي.

وبحسب مجلة ”إكسبيرت سايستم ويز أبليكشن“ الدولية للتكنولوجيا، فإن هذا التطبيق الجديد والمسمى FAMIS، يعمل مع مستشعرات الهواتف الذكية الشائعة الاستخدام في رصد الأنشطة المتنوعة للمستخدمين في الوقت الحقيقي.

وبمجرد تثبيت التطبيق في هاتف ذكي، ووضع هذا الهاتف على سطح سفينة، فإنه يعرض على الشاشة على شكل أرقام ورسومات جميع المعلومات التي تم رصدها بواسطة أجهزة الاستشعار المختلفة، وهي مستشعر تحديد الموقع ”جي بي إس“، ومستشعر مقياس التسارع، ومستشعر الحركة ”جيروسكوب“، والمجال المغناطيسي.

ويمكنه تحديد نشاط الصيد الذي تنفذه السفينة وفقًا لاتجاه حركتها، ونقل البيانات حول ذلك في الوقت الحقيقي، وذلك في سرعة تبلغ أقل من 1 ثانية.

وأوضح خوان كارلوس جوتيريز إسترادا، الباحث المشارك في الدراسة من جامعة ”هويلفا“، أن هذا التطبيق يتيح تحديد مكان السفينة بدقة كبيرة، بغض النظر عن حجمها أو نوعها.

ويحدد كذلك ما إذا كانت السفينة تقوم برمي الشبكة في البحر، أو تصطاد أو تستعيد معداتها، ومقدار الوقت الذي تقضيه في الصيد.

وقال إسترادا: ”الميزة الرئيسية لهذا التطبيق بالنسبة لصناعة صيد الأسماك هي قدرته على حساب جهد الصيد بواسطة السفن وحتى في القوارب الصغيرة، وهو معيار أساسي لتقدير الوفرة النسبية للأسماك في البحر“.