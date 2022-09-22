"ناسا" تطلق ساعة خاصة بالتعاون مع شركة ألعاب فيديو يابانية

كشفت تقارير تقنية عن تعاون يجمع بين وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ وشركة تطوير الألعاب اليابانية ”كوجيما برودكشنز“، لتطوير ساعة خاصة يطلق عليها اسم Space Ludens.

وبالنسبة لمواصفات الساعة، فهي تأتي باللون الفضي اللامع مع تفاصيل ذهبية وختم ”ناسا“ يبرز في الواجهة مع شعار Kojima Productions المحفور على الغلاف الخارجي.

واستغرق العمل على الساعة حوالي عامين ومن المقرر بيعها من قبل شركة الساعات السويدية Anicorn والتي عملت سابقًا مع ناسا على الساعات الأخرى، وتسمى الساعة بـ Space Ludens، على اسم الشخصية التي تظهر في لعبة Kojima Productions وتتميز الساعة بعناصر تصميم من بدلته الفضائية الشهيرة.

ومن المقرر إصدار ساعة Space Ludens بكميات محدودة في 27 سبتمبر، حيث ستتوفر 600 قطعة فقط للشراء، وسيتم شحن 100 منها مع قناع جمجمة مشابه للقناع الذي يظهر بشكل بارز في شعار Kojima Productions.

ولم تكشف أنيكورن بعد عن تكلفتها، إلا أن ساعات ناسا السابقة تم بيعها بأسعار مرتفعة تزيد عن 1000 دولار.