الكشف عن أول دراجة نارية طائرة في العالم

لأول مرة في العالم، ظهرت دراجة نارية طائرة تدعى Xturismo يمكنها السفر بسرعة 62 ميلاً في الساعة لمدة تصل إلى 40 دقيقة في الولايات المتحدة في معرض أمريكا الشمالية للسيارات في ديترويت.

الدراجة الطائرة هي من عمل شركة Aerwins، ومقرها ولاية ديلاوير، والتي تصنع الطائرات بدون طيار والمركبات غير المأهولة، وهي تستحضر رؤى Jetsons المستقبلية بشأن الطيران فوق شوارع مدينة نيويورك المزدحمة بشكل سيئ.

وتبلغ تكلفة Xturismo حاليًا 777000 دولار، على الرغم من أن شركة Aerwins تقول إنها ستطور طرازًا أصغر في العام المقبل، بالإضافة إلى طراز كهربائي بالكامل في عام 2025 لبيعه بحوالي 50000 دولار.

وتزن Xturismo، التي كانت قيد التطوير خلال العامين الماضيين، 660 رطلاً ويبلغ طولها حوالي 12 قدمًا.

يأتي ظهور الحوامة لأول مرة في وقت تراهن فيه الشركات الكبرى على أن الجمهور سيتبنى في النهاية سيارات الأجرة الجوية الآلية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز أنها وضعت 15 مليون دولار في طلب شراء 200 سيارة أجرة كهربائية من Eve Air Mobility – مع خيار اقتناص 200 سيارة أخرى.

أخذ ثاد سكوت الرئيس المشارك لمعرض السيارات، الدراجة الهوائية في جولة مؤخرًا، وقال: ”أشعر وكأنني أبلغ من العمر 15 عاما وقد خرجت للتو من حرب النجوم وركبت دراجتهم، أنا متحمس جداً“.

وأضاف: ”إنها رائعة، إنها مريحة في الإقلاع والهبوط“.

وكانت الدراجة الهوائية معروضة للبيع في اليابان – والتي لا تصنفها على أنها طائرة وبالتالي لا تتطلب ترخيصًا لقيادتها – منذ الخريف الماضي.

وفي يناير، قالت الشركة إنها تخطط فقط لإنتاج 200 وحدة، وتضم الدراجة الطائرة اثنتين من المراوح الدوارة المركزية الكبيرة التي تتحرك بفضل محرك كاواساكي للدراجات النارية بقوة 228 حصانًا. وتوجد أربعة دوارات دعم كهربائية أصغر على حوافها الخارجية أيضًا.

عند الهبوط على الأرض، ترتكز الدراجة الهوائية على مزلقين للهبوط – على غرار تلك التي يمكن رؤيتها على طائرة هليكوبتر تقليدية.