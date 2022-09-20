مايكروسوفت تصدر تحديثا جديدا لنظام تشغيل Windows 11.. ما هي مزاياه؟

كشفت شركة ”مايكروسوفت“ الأمريكية عن تحديث جديد لنظام التشغيل الحالي Windows 11، مشيرة إلى أنه سيجعل أجهزة الكمبيوتر أكثر سهولة في الوصول والتعامل وأكثر ملاءمة وأكثر أمانا.

وأطلقت الشركة على التحديث اسم Windows 11 2022 وهو يأتي مع برنامج لتحرير الفيديو وخيارات تخصيص جديدة لقائمة Start مع إمكانية الوصول إلى تطبيقات أندرويد الإضافية.

ويعالج تحديث Windows 11 2022 الكثير من الشكاوى التي رافقت الإصدار الأولي لنظام التشغيل الأساسي، مع تحسين عدد من المزايا السابقة.

ومن جانبها، قالت كريستينا كوهن، المديرة الإبداعية الرئيسية لنظام التشغيل Windows 11 :“لقد قمنا بإصلاح شريط المهام في نظام التشغيل Windows 11 وكان هناك الكثير من الأسباب للقيام بذلك، نحن نعلم أن الأشخاص يريدون أن يكونوا قادرين على تثبيته على اليسار أو اليمين أو تحريكه بناءً على احتياجات عملائنا“.

بالاضافة إلى ذلك، أجرت مايكروسوفت بعض التغييرات الطفيفة في التصميم في تحديث Windows 11 2022 مع تحسين الرسوم المتحركة والأيقونات والوضع المظلم، كما أصبح شريط المهام يتمتع بواجهة جديدة.

ويحتوي تحديث Windows 11 2022 على مجموعة من التحسينات الجديدة لبعض المميزات مثل ميزة Live Captions التي تمكن من إنشاء تسميات توضيحية تلقائيًا على أي محتوى به صوت، وتفيد هذه الميزة الأشخاص الصم أو ضعاف السمع بشكل كبير.

ويتضمن تحديث Windows 11 2022 أيضًا، ميزة الوصول الصوتي؛ للسماح لأي شخص بالتحكم في جهاز كمبيوتر باستخدام صوته فقط، ويمكن استخدام ميزة Voice Access للتنقل في نظام التشغيل مع إمكانية تحريك المؤشر والنسخ واللصق والتفاعل مع التطبيقات وستكون هذه الميزة مفيدة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة أو أي شخص يريد التحكم في جهازه باستخدام الميكروفون فقط.

وبالإضافة إلى التحسينات في إمكانية الوصول، يتضمن تحديث Windows 11 2022 أيضا بعض التحسينات للتركيز وأوضاع ”عدم الإزعاج“، حيث يوجد زر جديد لعدم الإزعاج في لوحة الإشعارات يمكنه إسكات الإشعارات لوقت محدد.

كما قدمت مايكروسوفت أيضا ميزة Smart App Control في هذا التحديث، وهي ميزة تهدف لمنع هجمات البرامج النصية أو تشغيل التطبيقات غير الموثوق بها.

وتعمل الشركة أيضا على تحسين التحديث ليكون أكثر ملاءمة للبيئة، حيث من الممكن جدولة التحديث في الوقت الذي يتوفر فيه المزيد من الطاقة المتجددة، مما يساعدك على تقليل تأثير الكربون.