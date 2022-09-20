لأول مرة.. العثور على مياه خارج الأرض داخل نيزك

عثر باحثون على مياه خارج الأرض لأول مرة في نيزك سقط في المملكة المتحدة، وهو ما يشكل كشفًا علميًا هائلًا قد يفيد بكيفية تشكل المياه خارج الكوكب.

ويعد هذا أول كوندريت كربوني معروف تم العثور عليه في المملكة المتحدة، وأول نيزك تم اكتشافه في المملكة المتحدة منذ 30 عامًا.

ويُعتقد أيضًا أن نيزك Winchcombe، الذي اصطدم بممر في بلدة Gloucestershire في فبراير من العام الماضي، يحمل أدلة حول مصدر محيطات الأرض الشاسعة.

ويقول علماء الفلك إن النيزك سقط في مدار الأرض بحوالي 31000 ميل في الساعة – 40 ضعف سرعة الصوت – قبل أن يحترق ويتحطم إلى قطع أصغر بطريقة مثيرة، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“.

ولكن على عكس معظم النجوم المتساقطة، كان هذا النيزك كبيرًا بما يكفي، بحيث نجت بعض القطع منه في الغلاف الجوي عندما انطلق عبر جلوسيسترشاير في الساعة 21:54 في 28 فبراير 2021.

وكشف آشلي كينغ، الباحث في مجموعة المواد الكوكبية في متحف التاريخ الطبيعي، أن ”12% من العينة تتكون من الماء، وأن تكوين تلك المياه يشبه إلى حد بعيد تكوين الماء في محيطات الأرض“.

وأضاف: ”إنه حقًا دليل جيد على أن الكويكبات والأجسام مثل Winchcombe قدمت مساهمة مهمة جدًا لمحيطات الأرض“.

وأكد الدكتور كينغ أن هذه كانت المرة الأولى التي يسقط فيها نيزك يحتوي على مياه أرضية خارج الأرض – وإن كانت محبوسة في المعادن – في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أنه بسبب سرعة استعادة النيزك البالغ 1 رطل (0.5 كغم) – في غضون 12 ساعة تقريبًا – لم يتلوث بالمياه والمواد على الأرض، مضيفًا: ”نحاول دائمًا مطابقة تكوين النيازك المائية والمواد الأخرى الموجودة خارج الأرض مع تكوين الماء على الأرض“.

ولفت الباحث إلى أنه ”بالنسبة لمعظم النيازك، التحدي الذي نواجهه هو أنها ملوثة فقط، بينما مع Winchcombe نعلم حقًا أنه لم يتلوث حقًا، لذا فهو دليل جيد“.

من جهتها، وصفت سارة راسل، باحثة النيزك في متحف التاريخ الطبيعي، اكتشاف النيزك بأنه ”حدث لا يتكرر في العمر“.