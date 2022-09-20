تصميم يوتيوب الجديد يبدأ في الوصول لأجهزة المستخدمين

بدأت منصة الفيديوهات يوتيوب في إطلاق تصميمها الجديدة كليا لمستخدميها على مستوى موقعها للويب وكذلك تطبيقها للهواتف الذكية العاملة بأنظمة أندرويد وiOS.

يقدم التصميم الجديد لغة مختلفة لتصميم الأزرار، حيث تتخذ الأزرار شكلا بيضاويا واضحا، فعلى مستوى أزرار الإعجاب وعدم الإعجاب، فقد تم دمجهما في زر بيضاوي واحد، وبجاوره زر المشاركة وكذلك زر منفصل لإنشاء المحتوى Create الخاص بالفيديوهات القصيرة ”شورتس“، إلى جانب زر التحميل Download.

قدمت يوتيوب في تصميمها الجديد ميزة تحمل اسم Ambient Mode، والتي تسمح لألوان الفيديو أن تسيطر بشكل أكبر على المساحة المحيطة بمساحة عرض وتشغيل الفيديو، بحيث تشعر وكأن ألوان الفيديو تكون في خلفية المساحة المخصصة لعنوان الفيديو والتي تهر أسفله، ويمكن التحكم في تشغيل وإيقاف تلك الميزة من إعدادات الفيديو.

حصل تصميم يوتيوب على الهواتف الذكية على ترتيب جديد لبعض العناصر الأساسية، حيث أصبح اسم القناة متواجدا في المساحة الفاصلة بين عنوان الفيديو والأزرار التفاعلية مثل أزرار الإعجاب والمشاركة، بينما أسفل قائمة الأزرار ستجد تصميما بصريا جديدا يظهر به التعليق الأهم على الفيديو Top Comment.

يأتي التصميم البيضاوي الجديد لأزرار واجهة استخدام يوتيوب ليجعلها أكثر وضوحا من أي وقت مضى، حيث صممتها يوتيوب بطريقة تجعلها بارزة على واجهة الاستخدام، وذلك من خلال وضع خلفية مخصصة لكل زر تجعله يظهر وكأنه بارزا عن الخلفية، وذلك هو الحال سواء كان المستخدم يستخدم التطبيق بالتصميم الأبيض أو الأسود.

كذلك حصل مستخدمو الويب على تحديثات بصرية مماثلة لتلك القادمة للهواتف الذكية، فقد حصلت المساحة الخاصة بوصف الفيديو على تصميم جديد يجعلها أكثر تصدرا لتصميم واجهة الاستخدام، وذلك من خلال وضع خلفية لونية مغايرة للون خلفية الواجهة العامة لصفحة تشغيل الفيديوهات.

كما أصبحت المساحة التي يحتلها اسم القناة وعنوان الفيديو والأزرار التفاعلية كلها مضغوطة بشكل منظم، بحيث لا تحتل مساحة كبيرة من واجهة الاستخدام كما كان مع التصميم الماضي.

بدأ التصميم الجديد في الوصول للمزيد من المستخدمين بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن يتسع نطاق وصوله خلال الأسابيع المقبلة، ليكون بذلك أول تحديث بصري كبير تحصل عليه يوتيوب منذ 2020.