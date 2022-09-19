"مرسيدس" تكشف عن شاحنة كهربائية تقطع 500 كم بالشحنة الواحدة

كشف قسم شاحنات ”دايملر“ التابع لشركة ”مرسيدس- بينز“ الألمانية عن شاحنة كهربائية تسير لأطول مسافة ممكنة في الشحنة الواحدة.

يأتي ذلك في إطار تنامي جهود الشركة لدعم قطاع الشاحنات الكهربائية الصديقة للبيئة، وفقا لـ“موقع إلكتريك“.

وأشارت الشركة إلى أن ”مدى سير الشاحنة الجديدة يصل إلى 500 كيلومتر عند شحنها لمرة واحدة“.

ولم تذكر الشركة إن كان ذلك ممكنا في حال تحميل الشاحنة بالكامل.

وتتسابق كبرى شركات السيارات حاليا لإنتاج مركبات كهربائية تستطيع مجاراة مثيلاتها العاملة بمشتقات الوقود الأحفوري، ما يضعها أمام تحدي تطوير تقنيات الشحن الكهربائي لتحسين أداء المركبات وجعلها اقتصادية، بما يتواءم والطلب المتزايد في الأسواق، وبما يحقق عنصر المنافسة.

ويلعب مدى سير المركبة الكهربائية لكل مرة شحن واحدة دورا رئيسا في تفضيل المستخدمين لمواصفات المركبات الكهربائية عند شرائها.

وطورت الشركة سابقا شاحنات كهربائية عديدة، منها ”إي كاسكاديا“ و“إي آكتروس“ قصيرة المدى، وأطلقت حديثا شاحنة ”إي آكتروس لونغ هول“ بمدى سير طويل، وعرضتها للمرة الأولى في معرض النقل العالمي في ألمانيا.

وأشارت الشركة إلى أن شاحنة ”إي آكتروس لونغ هول“ تمتاز بثلاثة بطاريات تصل سعتها الكهربائية إلى 600 كيلوواط في الساعة، فضلا عن محركين كهربائيين ومحور حركة كهربائي جديد، يستطيع توليد طاقة تصل إلى 600 كيلوواط.

وتستخدم الشاحنة بطاريات من فوسفات الليثيوم والحديد، بطاقة عالية، وتستمر في الخدمة لفترة طويلة تصل إلى 10 أعوام، بما يكافئ 1.2 مليون كيلومتر، وفق التقرير.

وقالت الشركة: ”صمم المهندسون الشاحنة الكهربائية لتستطيع استيفاء متطلبات التحمل بما يمكن مقارنته مع شاحنة (إي آكتروس لونغ هول) الثقيلة طويلة المدى، العاملة بالوقود الأحفوري“.

وتمتاز الشاحنة الجديدة بتصميم خاص بشرائط مضيئة في مقدمة الشاحنة تعمل بتقنية ”ليد“، ونوهت الشركة إلى إمكانية شحن بطاريات الشاحنة من 20 إلى 80% في مدة تقل عن 30 دقيقة، باستخدام محطة شحن ذات مخرج كهربائي بسعة 1 ميغاواط.

وتختبر الشركة حاليا النماذج الأولى من الشاحنة في مصنعها في ألمانيا، وتخطط لإطلاق نماذج تجارية في الأسواق بحلول العام 2023.