واتساب سيتيح عمل استطلاعات رأي جماعية على هواتف أندرويد

يعمل تطبيق واتساب على الكثير من الميزات الجديدة، وبحسب موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، فإن واتساب يعمل على ميزة استطلاعات الرأي الجماعية على الهواتف.

تم رصد هذه الميزة لأول مرة في أبريل، ويبدو أن الشركة تعمل باستمرار على هذه الميزة، وأظهرت النظرة الخاطفة الأولى على الميزة واجهة إنشاء الاستطلاع، والتي ستتيح لك نشر سؤال بالإضافة إلى تقديم ما يصل إلى 12 خيارًا للإجابات.

وبعد القرصنة اليدوية، تمكن الأشخاص في WABetaInfo من الوصول إلى خيار قائمة إنشاء الاستطلاع. وتم رصد الميزة في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp 2.22.20.11 لنظام أندرويد.

ستتمكن من العثور على ميزة إنشاء استطلاع واتساب داخل القائمة التي تحتوي أيضًا على خيارات مشاركة الوسائط الأخرى، بحسب ما أورده موقع ”سام موبيل“ المتخصص في أخبار سامسونج ومنتجاتها.

والجدير بالذكر أن خيار إنشاء استطلاع هو الخيار السابع في قائمة مشاركة الوسائط.

ويقترح WABetaInfo أيضًا أن نفس الاختصار سيكون متاحًا أيضًا في التحديث المستقبلي لـ WhatsApp Desktop beta و WhatsApp beta لنظام iOS.

وهناك احتمالية لتغيير موضع خيار الاستطلاع عند وصول الميزة في الإصدار الثابت، قد يتم أيضًا تقليل عدد خيارات الإجابات من 12.

اكتشاف آخر مثير للاهتمام هو أن لقطة الشاشة تظهر الميزة في محادثة مع فرد، وهذا يعني أن ميزة إنشاء الاستطلاع ستكون متاحة لكل من الدردشات الفردية والجماعية.

وحتى الآن، لا توجد أي معلومات حول موعد وصول هذه الميزة في الإصدار الثابت على هاتف سامسونج الخاص بك. لكن هذا مفهوم لأن واتساب يريد أولاً اختبار الميزة وإجراء بعض التعديلات عليها ثم جعلها رسمية.