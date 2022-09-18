شاومي تطلق شواحن لاسلكية مخصص لهواتف أبل

طورت شركة شاومي الصينية شاحنا لاسلكيا مخصصا لأجهزة أبل، متوافقا مع ميزة MagSafe التي تسهل عملية الشحن في سلسلة هواتف آيفون لاسلكيا.

ويناسب تصميم الشاحن اللاسلكي ليتم حمله في اليد، ويبلغ سمكه اثني عشر ملليمترًا، ويوفر سعة بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، ويمكن توصيله مباشرة بشبكة كهربائية ويعمل كشاحن لاسلكي في الوضع الرأسي أو الأفقي.

ويتوافق Xiaomi Wireless Power Bank مع أجهزة iPhone 12 وiPhone 13 وiPhone 14، بالإضافة إلى إمكانية شحن الهاتف بقوة 7.5 واط.

وعلى الرغم من أنه مصمم لأجهزة iPhone في الأساس، إلا أن شاحن شاومي يحتوي على منفذ USB-C يمكن من خلاله توصيل كابل للأجهزة المتوافقة الأخرى.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر Xiaomi Wireless Power Bank حوالي 30 دولارا، لكن الشركة الصينية لم تعلن في الوقت الحالي موعد إطلاقه في الأسواق.

وكشفت شركة شاومي في وقت سابق، عن شاحن Mi Air Charge اللاسلكي، والقادر على شحن أكثر من جهاز لاسلكيا عن بُعد، دون الحاجة إلى توصيلات أو وضع الهاتف على قاعدة الشاحن.

وأوضحت الشركة الصينية، أن Mi Air Charge قادر على تحديد مواقع الأجهزة المراد شحنها بدقة، ونقل الطاقة إليها عن بُعد.

ويأتي شاحن Mi Air Charge اللاسلكي، مزودا بخمس هوائيات تتيح اكتشاف موقع الهاتف الذكي بدقة، بالإضافة إلى 144 هوائيا لنقل الطاقة من خلال الموجات قصيرة المدى مباشرة إلى الهاتف عبر توجيه حزم الطاقة.

وتأتي الهواتف التي تدعم تقنية Mi Air Charge للشحن عن بُعد، مزودة أيضا بهوائيات صغيرة طورتها الشركة الصينية مع وجود هوائي إرشادي يبث معلومات الموقع الجغرافي عبر إشارة منخفضة الطاقة.

وتحول هوائيات الاستقبال المكونة من 14 هوائيًا، الموجات قصيرة المدى إلى طاقة كهربائية للشحن من خلال دائرة إلكترونية خاصة.