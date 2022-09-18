يوتيوب" تختبر آلية جديدة لتحويل الإعلانات الأفقية إلى تنسيقات عمودية

كشفت شركة التواصل الاجتماعي لبث الفيديوهات الأشهر في العالم، ”يوتيوب“ عن آلية جديدة من شأنها تحويل إعلانات الفيديو الأفقية عبر منصتها الرقمية إلى ”تنسيقات عمودية“.

وقالت شركة ”يوتيوب“ إنها تختبر تقنية جديدة لـ“التعلم الآلي“ – التي أشارت إليها باسم ”ML“ (Machine Learning) – والتي من شأنها قلب إعلانات الفيديو الأفقية إلى تنسيقات، بناءً على كيفية مشاهدة الشخص لمقاطع الفيديو على النظام الأساسي.

وأضافت ”يوتيوب“ – المملوكة لشركة ”غوغل“ الأمريكية – أن بياناتها تشير إلى أن ”أصول الفيديو العمودية“ أدت إلى ارتفاع معدلات النقر إلى الظهور مقارنةً بالطرق الأفقية التقليدية، موضحة أنه يمكن للمسوقين تكييف محتوى إعلاناتهم واستراتيجياتهم بناء علىالآليات المتطورة الجديدة.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة أيضاً أنها تعمل على طريقة جديدة للإعلانات ”على هيئة ملصقات صغيرة“ لا يمكن تخطيها على المنصة. وذكرت شركة ”غوغل“ أن تقنية التعلم الآلي التجريبية الخاصة بها تعيد تنسيق إعلانات الفيديو الأفقية إلى ”تنسيقات مربعة أو عمودية“ بناءً على كيفية مشاهدة المستخدم لمقاطع الفيديو على“يوتيوب“.

وقالت ”غوغل“ في منشور لها إن الآلية يمكنها اكتشاف العناصر المهمة في الإعلان الأفقي – مثل الوجوه والأشياء الرئيسية والشعارات والنص والحركة – ثم بعد ذلك تقوم بتقسيم الفيديو إلى ”مشاهد“ مميزة. وأوضحت أن هذه ”المشاهد“ تضمن ظهور العناصر المهمة بشكل صحيح في إعلان عمودي.

وجادلت ”غوغل“ بأن التقنية الجديدة قد تكون مفيدة للشركات(أو الأشخاص) التي لا تمتلك موارد مخصصة لإنشاء إعلانات متعددة للعديد من التنسيقات المختلفة.

وكشفت ”غوغل“، في هذا الصدد، عن أربعة نماذج جديدة لإعلانات الفيديو العمودية قابلة للتخصيص، بالإضافة إلى نموذج مربع واحد في أداة إنشاء الفيديو في ”إعلانات غوغل“ المتاحة في ”مكتبة الأصول“ (Asset Library). ويمكن استخدام هذه النماذج لإنشاء إعلانات عمودية أو مربعة بشكل أسرع.

وأضاف منشور الشركة: ”لقد أضفنا أيضًا مجموعة جديدة من نماذج إعلانات الفيديو العمودية إلى خاصية عرض الفيديو الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا، والتي تنشئ بدورها مقاطع فيديو عمودية بناءً على المدخلات التي تقدمها الجهة المعلنة؛ مثل النص والصور.“

وفي تطوير آخر متعلق بإعلانات ”يوتيوب“، كشفت منصة بثالفيديوهات أنها تعمل على نوع معين من أشكال الإعلانات يسمى ”إعلانات الملصقات الصغيرة“، وسط مزاعم بأن هذه الإعلانات تصل مدتها إلى 6 ثوانٍ.

ووفقًا لتقارير متخصصة، قد تعرض المنصة ما يصل إلى 10 إعلانات ملصقات صغيرة في فاصل واحد لا يمكن تخطيه، مما يهدر حوالي دقيقة واحدة من وقت الاشخاص الذين يستخدمون النسخة المجانية.

الجدير بالذكر، أن ”يوتيوب“ تعرض حاليًا ما بين إثنين إلى ثلاثة إعلانات قصيرة، أو إعلانًا طويلًا واحدًا، يمكن تخطيه بعد ثوانٍ معينة.ورأت التقارير أن الشركة الأمريكية تقدم على هذه الخطوات لـ“إجبار“ الأشخاص إلى استخدام النسخة المدفوعة، ”Youtube Premium“.