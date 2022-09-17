تعرّف على أبرز مزايا ساعة أبل الجديدة Apple Watch SE

أكدت شركة أبل أن ساعتها الاقتصادية الجديدة التي أطلقتها في حدثها السنوي الأبرز مؤخراً Apple Watch SE تركز على الصحة واللياقة كأساس تعتمد عليه برمجة الساعة ومزاياها المتعددة.

وتتضمن الساعة مستشعرات قوية تقدم معلومات دقيقة عن صحتك ولياقتك بالإضافة إلى ميزات سلامة مبتكرة، علاوة على تقديمها طرقاً مريحة للبقاء على اتصال مع الآخرين، بحسب الشركة.

وتأتي ساعة Apple Watch SE بالكثير من الميزات أبرزها معالج ثنائي النواة أسرع لأداء معزّز وتصميم جديد صديق للبيئة ومزيد من القياسات والتحفيزات.

وتقول أبل إن الساعة تراقب صحة قلبك، على مدار الساعة حيث يمكن أن تتحقق من معدل نبض قلبك في أي وقت مع تطبيق معدل نبض القلب، وتحصل على إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب أو انخفاضه أو إشعار اضطراب النَّظْم.

ويساعدك تطبيق ”الانتباه الذهني“ على تقليل الضغوط اليومية، والتركيز أكثر على ما تفعله، والاستعداد الذهني لمواجهة تحديات جديدة. ويمكنه توجيهك لأخذ سلسلة من الأنفاس العميقة، ويذكّرك بالهدوء والاسترخاء من خلال تأمّل موضوع قصير يحفّز التفكير.

وإذا كنت مشتركاً في +Apple Fitness، يمكنك ممارسة الانتباه الذهني مع جلسات تأمّل موجّهة بالصوت أينما ذهبت.

ويتتبّع تطبيق النوم أنماط نومك، ويعمل مع iPhone ليساعدك على تحقيق أهدافك من خلال تحديد مواعيد النوم وروتينه.

وتتيح الساعة التعرف على مراحل نومك عبر تحديد الوقت الذي أمضيته في مرحلة نوم حركة العين السريعة، أو النوم الأساسي، أو النوم العميق، بالإضافة إلى الوقت الذي قد تكون استيقظت فيه.

ويمكنك الاطّلاع على أنماط نومك لتعرف مدى التزامك بتحقيق أهدافك. إلا أنه لن يقرأ لك قصة قبل النوم.

وتساعد ساعة أبل النساء على تتبع المعلومات المرتبطة بفترة الحيض والأعراض مثل التقلصات والاطلاع على الوقت المتوقع لبدء فترة التبويض.

ومع تطبيق الأدوية، يمكنك الحصول على تذكيرات في الوقت الذي يناسبك وبكل خصوصية لتسجيل أدويتك بسرعة.

وينبهك تطبيق الضوضاء عندما تصل نسبة الضجيج من حولك إلى مستويات قد تؤثر على سمعك.

ويمكن لساعة Apple Watch SE (موديل GPS + Cellular) استخدام الاتصال الخلوي لميزة طوارئ SOS‏. ولاستخدام ميزة طوارئ SOS على ساعة Apple Watch من دون إمكانية الاتصال الخلوي.

ويجب أن يكون iPhone بالقرب منك. وإذا لم يكن الأيفون بالقرب منك، يجب أن تكون الساعة متصلة بشبكة لاسلكية معروفة، وأن تكون خدمة مكالمات الإنترنت اللاسلكي مفعّلة.