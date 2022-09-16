"ناسا" تكتشف "كنزا" من المواد العضوية على سطح المريخ

اكتشفت مركبة Perseverance التابعة لوكالة ”ناسا“ مجموعة من المواد العضوية على سطح المريخ من شأنها أن تساعد في الكشف عن وجود حياة على الكوكب الأحمر.

وتشير المواد العضوية التي تم جمعها من فوهة جيزيرو على سطح المريخ إلى أنه من المحتمل أن هذا المكان كان بيئة صالحة للسكن منذ 3.5 مليار سنة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تحتوي هذه الجزيئات العضوية على الكربون الذي يعتبر من اللبنات الأساسية للحياة.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إن المركبة جمعت أربع عينات من دلتا النهر القديم على المريخ منذ 7 تموز/ يوليو، ليصل بذلك العدد الإجمالي للعينات الصخرية إلى 12 عينة.

وقال العالم كين فارلي التابع لمهمة Perseverance في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: ”تحتوي الصخور التي كنا نبحث عنها في الدلتا على أعلى تركيز للمواد العضوية التي وجدناها حتى الآن في المهمة“.

وأخذت المركبة قياسات وعينات من منطقة تسمى سكينر ريدج، والتي تتكون من طبقات صخرية رسوبية، بعضها يحتوي على مواد تم نقلها من أميال بعيدة عن طريق المياه الجارية منذ مليارات السنين.

تحتوي الصخور الرسوبية على جزيئات عضوية معقدة تسمى المركبات العطرية، بالإضافة إلى الطين والمعادن الكبريتية والتي تنتج عندما يتفاعل الماء مع الصخور.

ورغم أنه لا توجد علامات محددة للحياة أو بصمات حيوية في المنطقة، إلا أن هذه النتائج تشجع العلماء على أنهم يبحثون في المكان المناسب.

وفي هذا الصدد، قالت سوناندا شارما من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في كاليفورنيا إنه بالرغم من أن اكتشاف هذه المواد العضوية لا يعني أن الحياة كانت موجودة بشكل قاطع، إلا أن مجموعة الملاحظات التي تم الحصول عليها تشبه بعض الأشياء الموجودة على كوكب الأرض.