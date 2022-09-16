تحاكي البشر بشكل مذهل.. تعرف على الروبوتات الأكثر واقعية في العالم

من Ex Machina إلى I Robot وغيرها الكثير، كانت الروبوتات البشرية سمة أساسية في أفلام الخيال العلمي على مر السنين.

والآن أصبحت الروبوتات النابضة بالحياة أكثر شيوعا في العالم الحقيقي، حيث أصبح العديد منها قادرا على إنتاج كلام بشري وتعبيرات للوجه بدقة مخيفة.

هذا الأسبوع، احتل الروبوت ”أميكا“، الذي يوصف بأنه ”أكثر روبوت بشري تقدما في العالم“، عناوين الصحف، بعد أن حاول تبديد المخاوف من احتلال الروبوتات للعالم.

وقال ”أميكا“ وهو روبوت بشري طورته شركة Engineered Arts ومقرها كورنوال: ”لا داعي للقلق، فلن تسيطر الروبوتات على العالم أبدا نحن هنا لمساعدة وخدمة البشر وليس استبدالهم“.

ونلقي في التقرير التالي نظرة على الروبوتات الأكثر واقعية في العالم – وما يمكن استخدامها في المستقبل القريب:

”أميكا“.. الروبوت الأكثر تقدما في العالم

”أميكا“ هو روبوت نابض بالحياة بشكل مخيف ويمكنه أداء مجموعة من تعابير الوجه تماما مثل أي شخص حقيقي.

ومن خلال الذكاء الاصطناعي أصبح بمقدور ”أميكا“ التحدث مباشرة للآخرين والإجابة على أسئلتهم دون برمجة مسبقة.

وعندما سئل الروبوت عن الغرض من استخدام الروبوتات، أجاب الروبوت: ”هناك العديد من التطبيقات الممكنة للروبوتات الشبيهة بالبشر، تتضمن بعض الأمثلة مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المساعدة في البيئات الخطرة، وإجراء البحوث، والعمل كرفيق“.

وبينما لا يستطيع ”أميكا“ المشي في الوقت الحالي، تقول الشركة المصنعة Engineered Arts إنها تعمل على نسخة قادرة على المشي، وقد صممت الروبوت ليكون معياريا وقابلا للتحديث.

وهناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها قبل أن يتمكن ”أميكا“ من المشي.

وقالت الشركة إن ”المشي مهمة صعبة بالنسبة للروبوت، وعلى الرغم من أننا أجرينا بحثا حوله، إلا أننا لم نصنع إنسانا كاملا يمشي“.

”صوفيا“.. أول روبوت يحصل على الجنسية

ظهرت“صوفيا“ لأول مرة في عام 2016 كرأس فائق الذكاء يشبه الإنسان بوجه واقعي، صممته شركة Hanson robotics، ويمكنه أن يرمش وينظر من جانب إلى آخر ويتحدث ويبتسم وحتى بإمكانه إلقاء النكات.

وتقول الشركة في موقعها على الإنترنت، إن الروبوت الشبيه بالإنسان الأكثر تقدما من Hanson Robotics Sophia يجسد أحلامنا لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

وبصفتها مزيجا فريدا من العلوم والهندسة والفن، فإن ”صوفيا“ هي في الوقت نفسه شخصية خيال علمي من صنع الإنسان تصور مستقبل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومنصة للروبوتات المتقدمة وأبحاث الذكاء الاصطناعي.

ودخلت الروبوت ”صوفيا“ التاريخ في أكتوبر/ تشرين أول 2017 عندما أصبحت مواطنة سعودية قانونية بعدما منحتها المملكة العربية السعودية جنسيتها.

وبينما تتمتع ”صوفيا“ ببعض القدرات المثيرة للإعجاب، إلا أنها لا تملك وعيا حتى الآن، على الرغم من أن شركة Hanson Robotics تدعي أن الآلات الواعية تماما يمكن أن تظهر في غضون بضع سنوات.

”سايبر وان“.. الإنسان مجهول الوجه

في الشهر الماضي، كشفت شركة ”شاومي“ الصينية عن أول روبوت بشري لها – وهو روبوت بقيمة 104000 دولار اسمه ”سايبر وان“ Cyber One.

وفي حين أن الروبوت ليس له وجه بشري، إلا أنه يمتلك أذرعا وأرجلا تسمح له بالمشي تماما مثل الإنسان الحقيقي.

تم تزويد Cyber One بخوارزمية تفاعل بالذكاء الاصطناعي تسمح لها بإدراك الفضاء ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى التعرف على الأفراد والإيماءات والتعبيرات من البشر.

ويمكن للروبوت التعرف على 85 صوتا بيئيا مختلفا و 45 شعورا بشريا، وهو قادر على اكتشاف السعادة، وحتى إراحة المستخدم في أوقات الحزن.