"تيك توك" يتيح لمستخدميه ميزة تصوير مقتبسة من BeReal

أعلنت شبكة ”تيك توك“ للفيديوهات القصيرة، عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالتقاط صورة أو تسجيل فيديو بالكاميرتين الأمامية والخلفية من هواتفهم في الوقت نفسه، لتنافس بذلك فكرة شبكة ”BeReal“ الاجتماعية الصاعدة.

وبحسب بيان رسمي للشبكة، فإن المستخدمين سيستقبلون يوميا إشعارا يشجعهم على مشاركة فيديو مدته 10 ثوان أو صورة، بحيث يكون المحتوى ملتقطًا بالكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه، لمشاركة الأصدقاء والمتابعين بما يقومون به في اللحظة الحالية.

وستتخذ الميزة الجديدة شكل زر يحمل شعار الصاعقة الكهربائية باسم (Now)، وسيكون مجاورا لزر نشر المحتوى الجديد، مما يعكس مدى أهمية الميزة الجديدة وتركيز الشركة عليها.

وأوضحت ”تيك توك“، أن الميزة سيتم إطلاقها في بعض المناطق حول العالم كتطبيق منفصل مستقل بذاته.

الميزة الجديدة متوفرة بأمريكا فقط

ومن خلال الصور التوضيحية للميزة الجديدة، حاولت ”تيك توك“ أن تتخذ نفس روح تقديم الميزة في ”BeReal“، حيث إن الإشعار داخل ”تيك توك“ يحمل عبارة ”Time to Now“، ولكن وقع تلك العبارة أخف من تأثير عبارة ”بي رييل“.

وتقول العبارة ”It’s time to BeReal“، ففكرة التطبيق الناشئ الفرنسي تعتمد في المقام الأول على تلك الميزة، ما أكسبه شعبية كبيرة منذ إطلاقه في 2020، إلا أن ”BeReal“ جاء وبصحبته بعض التخوفات من انتهاك الخصوصية؛ لأنه بشكل افتراضي يفتح إعدادات مشاركة الموقع الجغرافي مع الآخرين، فإذا لم ينتبه المستخدم، فسيقوم بمشاركة موقع عمله أو مسكنه بدقة فائقة عبر بيانات التتبع الجغرافي ”GPS“.

لذلك وضعت ”تيك توك“ بعض الضوابط للتخفيف من قلق المستخدمين مع إطلاق ميزتها الجديدة، حيث إن المستخدمين ممن سيقومون بإنشاء حساب على خدمتها ”تيك توك ناو“ سيحتاجون أن يفوق عمرهم 16 عاما.

ومن هم أكبر من 18 عاما سيمكنهم إضافة محتوى ”تيك توك ناو“ الخاصة بهم إلى تبويب (Explore) ليظهر لعموم المستخدمين، فيما من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، فلن يتمكن أي مستخدم من التعليق على منشوراتهم إلا العائلة والأصدقاء ومن يتابعونهم فقط.

يذكر أن شبكة ”إنستغرام“ الاجتماعية تعمل حاليا على تطوير نسختها الخاصة من الميزة الجديدة، والتي من المرجح أن تتخذ الطابع ذاتي الاختفاء المميز لشبكة ”انستغرام بمرور 24 ساعة.