مرآة ذكية للتمارين الرياضية تغني عن المدرب الخاص

طور باحثون من جامعة ”بريشيا“ الإيطالية مرآة ذكية تعمل من خلال نظام رؤية حاسوبي، لتحسين فعالية التمارين الرياضية في المنزل ونوادي الرياضة.

وقال الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة ”إنترناشونال سوسايتي أوف بيوميكانكس إن سبورتس“: إن الخوارزمية الحسابية تعتمد على التعلم العميق، لتمييز حركات وخصائص الجسم البشري في مقاطع الفيديو.

وطور علماء الحاسوب ومهندسون تقنيات عديدة خلال الأعوام السابقة لتحسين جودة تمارين اللياقة البدنية؛ مثل الساعات الذكية وأدوات قياس اللياقة البدنية، وسماعات الرأس المقاومة للتعرق، وأدوات التمرين الذكية وتطبيقات الهواتف الذكية.

وقال الباحث بيرناردو لانزا، المشارك في الدراسة: ”اقترحت علينا شركة إي بي هورايزون، وهي شريكتنا التجارية، فكرة منتج يستطيع إعطاءنا نصائح رياضية وتعليمنا أفضل طريقة لممارسة التمارين، بناء على خصائص كل شخص منا“؛ وفقا لموقع ”تك إكسبلور“.

ويستخدم النظام الحاسوبي منخفض التكلفة خوارزمية تميز الهيكل العظمي للجسم من خلال التعلم العميق، إذ طور الباحثون قدرة الخوارزمية على رصد حركة الإنسان في مقاطع الفيديو.

وقال لانزا: ”يستطيع نظام الرؤية المطور أن يستخرج معلومات من الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأثبتت دراستنا دقة النظام في تتبع حركة اليدين في التمرينات الرياضية“، وأضاف: ”تكمن الميزة الأساسية للتقنية الجديدة في عدم حاجتها لأي أجهزة متصلة بالجسم، إذ تكفي الكاميرا وتطبيق الذكاء الاصطناعي لتقييم حركة الجسم، ورصد أخطاء الحركة، وتحليل التمرينات المناسبة للمستخدم“.

وتابع لانز: ”يرصد التحليل الحاسوبي اليوم حركات بسيطة؛ مثل زاوية المرفق وموضع اليد، ولكننا نعمل على تحسين قدرة الخوارزمية على الرصد مستقبلا“.

ويتفوق النظام الحاسوبي المطور في تقييم جودة التمرينات على المدرب الخاص، من خلال رصد عدد التمرينات وتسجيل حركات أعضاء الجسم خلال التمرينات بدقة.

وتعرض المرآة الذكية جميع البيانات اللازمة لتقييم التمرينات تلقائيا خلال التدريب، لمساعدة المتدربين على تحسين حركاتهم مباشرة.

واختبر لانزا وزملاؤه النظام الحاسوبي في سلسلة من الاختبارات، تركز على قدرة رصد التحركات والتنبؤ باللياقة الجسدية أثناء أداء نوع من التمرينات.

ويعمل الباحثون على تطوير جهاز يمكن دمجه مع آلة رياضية بالتعاون مع شركة ”إي بي هورايزون“، وساعدت خبراتهم في تصميم البرنامج وفق معايير رياضية ممتازة، وبإشراف مدرب رياضي خاص من الشركة.