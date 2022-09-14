"نايكي" تطلق روبوتا يمكنه تنظيف وإصلاح الأحذية

كشفت شركة ”نايكي“ الأمريكية متعددة الجنسيات، اليوم الأربعاء، النقاب عن روبوت جديد يساهم في إطالة عمر حذائك المفضل.

وأعلنت الشركة العملاقة عن روبوت جديد يسمى Bot Imitated Longevity Lab ويعرف اختصارا بـ (B.I.L.L) والذي تم تصميمه لتنظيف وإصلاح الأحذية، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويعتمد (B.I.L.L) على نظام الواقع المعزز وهو يستخدم منتجات التنظيف المعتمدة على الماء وقطع أقمشة البوليستر المعاد تدويره؛ لتجديد الأحذية القديمة.

ويتعامل هذا الروبوت حاليا مع بعض طرازات أحذية ”نايك“ الشهيرة مثل: Air Force 1s و Air Jordan 1s و Space Hippie 01s و Nike Dunks.

ويمكن للعملاء وضع أحذيتهم في ماكينة الروبوت الموجود بفرع الشركة في لندن، حيث يقوم الروبوت في البداية بإنشاء نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد للحذاء، للمساعدة في تحديد المناطق التي تحتاج إلى تنظيف أو تصليح سواء في الجزء العلوي أو الجوانب أو النعل الخارجي، بعد ذلك، يبدأ الروبوت في عملية التنظيف العميق باستخدام منتجات التنظيف القائمة على الماء والفرشاة الدوارة مثل أدوات غسيل السيارات.

وبمجرد تنظيف وتجميل الأحذية، يمكن للعملاء اختيار الرقع المفضلة لإصلاح مناطق الاهتراء في أحذيتهم، ثم تتم إضافة قطع القماش والأربطة الجديدة المصنوعة من مواد معاد تدويرها.

وأشارت الشركة إلى أن العملية بأكملها تستغرق حوالي 45 دقيقة، وهي مجانية للعملاء وستكون الخدمة متاحة في متجر Nike Town London طوال شهر أيلول سبتمبر، قبل طرحها في متاجر أخرى حول العالم.

وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها ”نايك“ عن تقنية مستقبلية، ففي عام 2019 أطلقت الشركة حذاء رياضيا من طراز Marty McFly، يتم ربطه أو فكه تلقائيا بضغطة زر إما على الحذاء نفسه أو عبر الهاتف الذكي.