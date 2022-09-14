اكتشاف إحدى أقدم علامات هجرة البشر خارج قارة أفريقيا

اكتشف طالب في علم الآثار سناً بشرية يعود تاريخها إلى 1.8 مليون عام في دولة جورجيا، ما يعد أحد أقدم الأدلة على وجود أشباه البشر، وهو نوع مبكر من البشر، خارج أفريقيا.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“، أن السن هي الضرس الطاحن الرابع للفك السفلي، وقد اشتبه علماء الآثار في أنها تنتمي إلى شخص بالغ من جنس الإنسان المنتصب، وهو أول أسلاف البشر الذين كان لديهم أبعاد جسم شبيهة بالإنسان.

وعثر على السن طالب علم الآثار البريطاني جاك بيرت، الذي كان يعمل خارج قرية أوروزماني. وكشفت الحفريات أيضًا عن عظام حيوانات منقرضة وأدوات حجرية ورقائق حجرية، التي خلفتها الصخور.

وقال جيورجي بيدزيناشفيلي، القائد العلمي لفريق الحفر، إن السن تنتمي إلى ابن عم زيزفا ومزيا، وهما الاسمان اللذان أعطوهما لجمجمتين متحجرتين شبه مكتملتين يبلغ عمرهما 1.8 مليون عام وتم العثور عليهما في دمانيسي.

ودمانيسي هي المكان الذي عثر فيه على جماجم بشرية يعود تاريخها إلى 1.8 مليون سنة في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.

ويقال إن الإنسان المنتصب قد هاجر من أفريقيا، منذ حوالي مليوني سنة، باستخدام ممر أدى إلى أوراسيا.

ويعود تاريخ أقدم حفريات الإنسان في أي مكان في العالم إلى حوالي 2.8 مليون سنة، وهو فك جزئي اكتشف في إثيوبيا الحديثة.

ويعتقد العلماء أن البشر الأوائل، وهم نوع من الصيادين والجامعين يُدعى ”Homo erectus“، بدأوا على الأرجح في الهجرة من أفريقيا منذ حوالي مليوني عام.

واكتشفت أدوات قديمة يعود تاريخها إلى حوالي 2.1 مليون سنة في الصين الحديثة، لكن المواقع الجورجية هي موطن لأقدم بقايا البشر الأوائل الذين تم انتشالهم خارج أفريقيا.

واحتل اكتشاف آخر حديث لجزء من عظم الفك في إسبانيا عناوين الصحف في يوليو عندما وجد أنه أقدم حفرية معروفة من أصل بشري تم العثور عليها في أوروبا.

وتم تحديد القطعة الصغيرة على أنها تعود إلى 1.2 مليون سنة وتم العثور عليها في موقع أثري في 30 يونيو في سلسلة جبال أتابويركا. وتُعرف هذه المنطقة بأغنى سجلات الاحتلال البشري في عصور ما قبل التاريخ في أوروبا.

ولم يقم علماء الأنثروبولوجيا القديمة بتأريخ رسمي للعظمة الجديدة، ولكن منذ العثور عليها على عمق أكثر من 6 أقدام في الأرض من العينة السابقة، يقولون إنه من المنطقي والمعقول افتراض أنها أقدم.

ويبلغ طول عظم الفك حوالي ثلاث بوصات. ويعمل الباحثون في هذا الموقع الأثري منذ عام 1978 وقد شعروا بسعادة غامرة عندما وجدوا عظم فك يبلغ من العمر 1.2 مليون عام في عام 2007.

وقال أحد مديري الموقع الأثري، خوسيه ماريا بيرموديز دي كاسترو، إن الأمر سيستغرق حوالي 6 إلى 8 أشهر من التحليل لتحديد عمر عظم الفك.

وذكر العلماء أنهم ما زالوا يعملون على تحديد نوع معين من أسلاف الإنسان وتحديد عمر العظام.

وقال كاسترو: ”ما يمكننا قوله هو أننا وجدنا أحفورة مهمة جدًا ومثيرة للاهتمام تنتمي إلى واحد من أوائل السكان الذين وصلوا إلى أوروبا“.