تطوير تقنية جديدة لمنع تزوير المنتجات

طور فريق بحثي مختص بتقنيات الليزر وعلم الأنظمة الحيوية، من جامعتي ”الرور – بوخوم“ و“ كيل“، بألمانيا، مادة جديدة يمكن استخدامها في تصميم تكنولوجيا بمزايا جديدة، لمنع تزوير المنتجات المختلفة، حيث يتماثل هيكلها تماماً مع الشكل الهندسي لهيكل الفراشة الزرقاء التي تسمى ”المورفة“.

وحسب الموقع الإلكتروني لجامعة ”الرور – بوخوم“، استخدم الفريق البحثي في التصميم، تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد، تسمى ”بلمرة ثنائية الضوء 2PP“، وتتميز بتصميم هياكل المواد بدقة فائقة باستخدام الليزر.

وحسب الباحثين، فإن الطباعة باستخدام تقنية 2PP، تتيح تصميم الهياكل بحجم يصل إلى 100 نانومتر، وهو ما يعادل 1 من 1000 من سماكة شعر الإنسان، كما يمكنها معالجة المواد الحساسة للضوء في جميع الأبعاد الثلاثة، وإنشاء هياكل ثلاثية الأبعاد في العالم الحقيقي، باستخدام نماذج حاسوبية افتراضية.

وباستخدام تقنية الطباعة هذه، نجح الفريق البحثي الألماني في محاكاة التصميم الهيكلي لفراشة ”المورفة“ الزرقاء، بما في ذلك لونها وخصائصها البصرية، من خلال تصميم هيكلي جديد.

وكشف جوردون زيلا، الباحث المشارك في الدراسة من جامعة“الرور – بوخوم“، عن أن ”التصميم الجديد يمكن استخدامه في تصنيع ميزات جديدة ومعقدة للغاية لمكافحة الغش في المنتجات“، موضحا أن ”هذه الدراسة أظهرت الإمكانات الكبيرة لتقنية الطباعة 2PP لاستخدامها في تصميم مواد تحاكي تركيبة الأنظمة الحيوية في الطبيعة“.

وتوقع زيلا إمكانية استخدام تقنية 2PP، في تطبيقات هندسية مختلفة، تحاكي مجموعة متنوعة من الهياكل الوظيفية للنباتات والحيوانات، وذلك لصنع منتجات جديدة في مجالات مختلفة وعلى سبيل المثال في الاتصالات وأنظمة التحذير والتمويه من المخاطر، وفي تحسين أداء المواد اللاصقة، ومقاومة تآكل الأسطح المختلفة“.

يُذكر أن العديد من الحيوانات والنباتات لديها خصائص غير عادية في أنظمتها الحيوية، التي تتنوع ما بين التمويه من المخاطر، والاتصالات الخاصة فيما بينها، وإرسال رسائل تحذيرية، وذلك حتى تبقى على قيد الحياة في ظل البيئات القاسية.

ونقلاً عن خبراء البيئة، فإن هذه الخصائص غير العادية تتشكل في معظم الحالات على السطح الخارجي للنباتات والحيوانات، كما يؤكد خبراء الأنظمة الحيوية والتكنولوجيا، على إمكانية الاستعانة بهذه الخصائص، لإنشاء جيل جديد من التصاميم الهندسية، التي من شأنها صناعة منتجات متنوعة، تقضي على عيوب التقنيات السابقة في تصنيعها.