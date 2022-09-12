انفصال كبسولة عن صاروخ في منتصف رحلة شحن لشركة "بلو أوريجين"

أظهر بث مباشر لشركة ”بلو أوريجين“ أن كبسولة الطاقم التي تحمل شحنة إلى حافة الفضاء انفصلت عن جهاز دفع صاروخها ”نيو شيبرد“، اليوم الإثنين، بعد وقت قصير من الإقلاع من ولاية تكساس الأمريكية لتنجو مما بدا أنه عطل بالقرب من قسم محرك الصاروخ.

ولم يكن أي فرد موجودا على متن الكبسولة، التي كانت مثبتة على الصاروخ ”نيو شيبرد“ التابع للشركة والمحمّل بأدوات لأغراض بحثية ممولة من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، وحمولات أخرى كان من المتوقع أن تطفو في الجاذبية الصغرى لبضع دقائق على بعد نحو 99.78 كيلومتر عن سطح الأرض.

وبعد دقيقة واحدة من الإقلاع، وعلى ارتفاع 5 أميال تقريبا عن الأرض، دارت محركات جهاز دفع الصاروخ ”نيو شيبرد“، مطلقا نظام محرك فصل الكبسولة لإبعاد المركبة الفضائية عن صاروخها قبل أن تهبط في سلام بالمظلة إلى الأرض.

وتمثل هذه الرحلة المهمة رقم 23 للصاروخ ”نيو شيبرد“ المملوك لشركة ”بلو أوريجين“ الفضائية، التي أسسها الملياردير جيف بيزوس مالك شركة ”أمازون“.