كيف صممت "أبل" ساعاتها الجديدة للتدخل في "المواقف الخطيرة"؟

كشفت شركة ”أبل“ الأمريكية الأسبوع الماضي عن الجيل الجديد من ساعاتها الذكية، بما في ذلك ساعتي Watch Series 8 وApple Watch Ultra.

وزودت شركة أبل ساعتها الذكية بالعديد من التقنيات التي تجعلها الأداة المثالية للحفاظ على السلامة والأمان، حيث يمكن لهذه الساعات مساعدة مرتديها على النجاة من ”المواقف الخطيرة“.

ورصدت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية كيف يمكن لساعات أبل الجديدة المساعدة في إنقاذ الأشخاص في المواقف الصعبة، على النحو التالي:

كشف حوادث السير

قامت أبل بتضمين طرازات الساعات الجديدة بميزة تسمى Crash Detection، حيث ابتكرت الشركة خوارزمية خاصة تمتص البيانات من أجهزة استشعار مختلفة مثل مقاييس التسارع والبارومترات ونظام تحديد المواقع والميكروفونات وغيرها، واستخدام هذه البيانات لتحديد ما إذا كان الشخص على وشك التعرض لحادث شديد.

وفي حال تعرض شخص ما لحادث سير شديد، ستطلب الساعة من المستخدم النقر للاتصال بخدمات الطوارئ أو إلغاء النافذة المنبثقة، وإذا لم يستجب مرتديها بعد عد تنازلي مدته 10 ثواني، سيبدأ بروتوكول الطوارئ في العمل والذي سيشارك موقع الجهاز مع خدمات الطوارئ بالإضافة إلى جهات الاتصال لمرتديها.

وتعمل هذه الميزة بشكل أفضل إذا كان الشخص يمتلك أيضا جهاز أيفون، لأنه سيوفر المزيد من البيانات.

تتبع الطريق

حصلت ساعة Apple Watch Ultra الجديدة على بعض الميزات الإضافية، حيث تحتوي على تطبيق بوصلة مدمج مزود بميزات خاصة تسمى Waypoints وBacktrack.

ويمكنك تسجيل الإحداثيات والعلامات باستخدام الساعة أثناء التنزه، حيث يمكن وضع علامة على لافتة مميزة أو مفترق طرق باستخدام الزر البرتقالي الجديد على جانب Apple Watch Ultra.

وفي حال ضل المستخدم الطريق في أي وقت، يمكن استخدام خاصية Backtrack وهي أداة توجيه خاصة تساعد على تتبع الخطوات.

صافرة الطوارئ

تمتلك ساعة Apple Watch Ultra الجديدة ميزة صفارات الإنذار، حيث قامت أبل بمدمج مكبر صوت قوي في جانب الساعة وعند تنشيطه، ستصدر الساعة صافرة إنذار بقوة 86 ديسيبل، يمكن سماعها من مسافة تصل إلى 600 قدم.

وأوضحت الشركة أن صفارات الإنذار مصممة لحالات الطوارئ، في حالة فقد المستخدمين أو تعرضهم للإصابة.

من المقرر أن تتوفر ساعة Apple Watch Ultra اعتبارًا من الجمعة 23 سبتمبر، وستكون Apple Watch Series 8 جاهزة يوم الجمعة 16 سبتمبر.