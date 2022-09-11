أبرز تحديثات أبل على الجيل الثاني من سماعات "AirPods Pro"

أكدت شركة أبل أنها أعادت هندسة سماعتها اللاسلكية المميزة (AirPods Pro)، لتقدّم في جيلها الثاني الذي أطلقته في حدثها السنوي مؤخرًا، تجارب صوتية أغنى.

وقالت أبل في تعريفها بالتطور الذي أجرته على السماعات، إنها ”تقدم مستوى جديدا من ميزة إلغاء الضجيج النشط وشفافية الصوت المتكيّفة لتنقية المزيد من الأصوات الخارجية“.

وتقدم السماعة صوتا مكانيا يغمر مستخدمها بتجربة استماع شخصية مصممة على هوى سمعه.

ويتيح التحكم باللمس تعديل الصوت بتمريرة من الإصبع، مع بطارية بقفزة نوعية تكفي 6 ساعات في شحنة واحدة.

وتؤكد أبل بشأن السماعة الجديدة، أن تناغمها العالي مع المحرك ومضخم الصوت المخصصين ينتج صوتا عالي الدقة ينبض بطبقات عالية كلها نقاء.

وزودت شركة أبل سماعتها الجديدة بشريحة (H2) من تصميم أبل نفسها، تصفها الشركة الأمريكية بأنها ”المايسترو“ وراء أداء (AirPods Pro) المتطور وصوتها النوعي.

ويمكن لشريحة (H2) الجديدة كليا تولي مهام أكثر من أي وقت مضى معتمدةً على خوارزميات حسابية لتوفير إلغاء ضجيج أكثر ذكاءً، وعمر بطارية أكثر كفاءة، وصوت ثلاثي الأبعاد من مستوى آخر، وكل ذلك يتم في الوقت نفسه.

وتستخدم الشريحة خوارزميات تكيّف جديدة وقوية لمعالجة الصوت بسرعة أكبر، وذلك من خلال ضبط الصوتيات في لحظة الاستماع إليها، أما أدق التفاصيل فهي مصممة لتلائم شكل أذنين وتحيط مسمع المستخدم بصوت أعلى دقة.

ويتعاون المحرك ومضخم الصوت المصمّمان خصيصا مع شريحة (H2‏) لتقليل التشويش أثناء التشغيل، فينساب صوت الباس بدرجة أعمق والطبقات العالية بوضوح أكبر، أيًا كان مستوى الصوت.

وبفضل ما تتمتع به شريحة (H2) من إلغاء ضجيج أقوى لغاية مرتين من سابقتها، لن يعلو صوت على صوت (AirPods Pro) مهما علا الضجيج، مع إمكانيات أكبر للتحكم في ما تسمعه وما لا تسمعه.

وبحسب أبل، وُضِعت ميكروفونات إلغاء الضجيج وفتحة التهوية الخلفية في المكان الأمثل بهدف اكتشاف الصوت القادم بسرعة، فتعمل معًا على التصدي للضجيج قبل أن يصل إلى أذنك.

وبفضل المحرك الجديد والخوارزميات الصوتية المحسّنة، تعمل ميزة إلغاء الضجيج النشط على تقليل المزيد من الأصوات غير المرغوب فيها، فتحظى معها بتجربة استماع بلا انقطاع أثناء التنقل وعندما تحتاج إلى التركيز.

وزودت السماعة بأربعة أزواج من رؤوس السيليكون، بما فيها مقاس جديد صغير جدًا، تناسب أي أذن من أي حجم. كما أن هذه الرؤوس تعزل الصوت، وتُثبّت (AirPods Pro) في مكانها.

وتعمل ميزة شفافية الصوت المتكيّفة على استغلال قوة شريحة (H2) الفائقة بهدف تقليل شدة الأصوات الصاخبة، مثل صفارات الإنذار أو المعدات الكهربائية، لتستمع إلى ما يدور من حولك بأقصى درجات الراحة.

ويُتيح التحكم باللمس إدارة وظائف التشغيل بسهولة من المقبض. اسحب لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت، أو اضغط لتشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتا، أو للرد على المكالمات وإنهائها. وعند الضغط مطوّلًا، يمكنك التبديل بين إلغاء الضجيج النشط وشفافية الصوت المتكيّفة.

ومع خاصية التتبع الديناميكي للرأس، تعمل كل أجهزتك لتحيطك بصوت أعمق من كل الجهات، وتوفر ميزة موازنة الصوت المتكيّفة تجربة تشغيل ثابتة الأداء مع مختلف أشكال الأذن، لتكون أنت والأنغام في آخر انسجام.

وبهدف تشغيل صوت يتلاءم أكثر مع شكل أذنيك، تعتمد ميزة الصوت المكاني المخصص على كاميرا العمق الحقيقي في آيفون لإنشاء ملف تعريف مخصص بحسب شكل رأسك. ويتزامن ملف التعريف هذا على أجهزتك كلها لتستمتع بصوت استثنائي مهما اختلفت طريقة الاستماع.

أما ميزة موازنة الصوت المتكيّفة فتضبط الموسيقى في الوقت الفعلي لملاءمة أذنيك بحسب رأس (AirPods Pro) الذي تختاره.

وتقيس الميكروفونات الموجهة نحو الأذن ما تسمعه، ثم تضبط ترددات الأغنية من أدناها إلى أعلاها، فتحيطك بتجربة استماع ثابتة بتفاصيلها الواضحة والغنية.

وتأتي علبة شحن (MagSafe) الجديدة مدعّمة بالعديد من الميزات التي تضفي مزيدا من الراحة على تجربة الاستماع أينما كنت. فتصميمها المعزز يمنحك طرقا أكثر لتتبّعها، وبطاريتها المعززة تطول معها أوقات الاستماع والمشاهدة والتحدث بين عملية شحن وأخرى.

وتتم عملية شحن علبة شحن (MagSafe) ‏باستخدام شاحن (Apple Watch) أو (MagSafe)‏. ويمكنك أيضا استخدام موصل لايتننغ أو شاحن معتمد من Qi.

وتقدم السماعة مدة استماع لغاية 6 ساعات مع تفعيل ميزة إلغاء الضجيج النشط، بالإضافة إلى مدة استماع إجمالية لغاية 30 ساعة مع تفعيل ميزة إلغاء الضجيج النشط باستخدام العلبة.

وتفعّل شريحة (U1‏) الجديدة ميزة تحديد الموقع مع ميزة العثور الدقيق لعلبة الشحن، لتتمكن من تحديد موقعها بكل دقة.

وبإمكانك أيضًا استخدام ميزة تحديد الموقع مع ”العرض عن قرب“ إن فقدت (AirPods Pro)‏.

ويصدر مكبر الصوت المدمج في العلبة صوتا يمكّنك من تحديد موقعها بسهولة، بينما تنبّهك النغمات الجديدة كليا عند انخفاض شحن البطارية أو اكتمال عملية الاقتران.

وتتمتع كل من (AirPods Pro) وعلبة شحن (MagSafe‏) بمقاومة للعرق والماء ضمن تصنيف (IPX4)‏.