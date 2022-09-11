Delta Pro بطارية خارقة كحقيبة سفر صغيرة لحالات الطوارئ

يصعب تخيل احتياجك إلى بطارية تزن 100 رطل وتجر على عجلات وتبلغ تكلفتها 3699 دولارًا، في ظل التقنيات المتطورة التي تصغر معها أحجام البطاريات وتزيد سعتها لدرجات هائلة تلبي كل الاحتياجات اليومية، إلا أن ما لا تتوقعه قد يحدث بالفعل.

ربما يكون ذلك بسبب رغبتك في الحصول على بعض التأمين في شكل طاقة احتياطية للطوارئ الآن، حيث أصبحت الشبكة العامة للكهرباء في كثير من الدول معرضة للتعطل بشكل متزايد نتيجة العديد من الأسباب، مثل: موجات الحر، والحرائق، والفيضانات، والحروب، وغيرها.

ومن الممكن أن يكون هناك من يريد فقط الاستفادة من سياسة العمل من المنزل، التي تعتمدها الكثير من الشركات الآن، ليختفي في الغابة لأسابيع، معتمدا على جهاز كمبيوتر محمول، ومصدر إنترنت فضائي، مع كل احتياجات الحياة اليومية، إضافة إلى بطارية عملاقة.

وشيء مثل Delta Pro من EcoFlow سيكون مثاليًّا لهذه الأسباب والأحداث التي تتطلب قدرا كبيرا ومتواصلا من الشحن الكهربائي، فهي عبارة عن بطارية بحجم حقيبة السفر مصممة للتعامل مع ما هو غير متوقع.

وبطارية Delta Pro محملة بمخرجات التيار المستمر والتيار المتردد عالية القوة ويمكن شحنها بنصف دزينة من الطرق بما في ذلك الألواح الشمسية ومن آلاف محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية، بحسب ما أورده موقع ”ذا فيرج“ التقني

شحن بقدرات لا متناهية

ولم يقتصر الأمر على قيام لوحة Delta Pro بقوة 3.6 كيلو وات في الساعة ولوحة EcoFlow الشمسية بقوة 400 وات بإبقاء جميع معدات عائلة المكونة من 5 أفراد مشحونة لمدة 3 أسابيع دون أن تنخفض إلى أقل من 55%، ولكن هذا المولد الشمسي أثبت أيضًا قدرته على شحن عربة سكن متنقلة ومنزل كامل

ومع EcoFlow، يمكنك شراء واحدة من بطاريات Delta Pro الرائدة بقوة 3600 واط في الساعة، ثم بطارية توسعة EcoFlow أو اثنتين لزيادة السعة إلى 10.8 كيلو واط في الساعة، ثم بعض الألواح الشمسية EcoFlow لإبقائها مشحونة بالكامل بطريقة صديقة للبيئة.

وفي حين أنه لن يكون هناك حاجة دائمة أحيانا لمثل هذا النوع من البطاريات، فيمكن توصيل شبكة الكهرباء الخاصة بمنزلك الذكي مع بطارية EcoFlow، بحيث لا يزال من الممكن تشغيل المنزل بأكمله في أثناء انقطاع التيار الكهربائي المؤقت.

ويختلف الطراز الأوروبي من البطارية قليلا فقط عن الإصدار الأمريكي، إذ يحتوي طراز الاتحاد الأوروبي على 4 منافذ تيار متردد 230 فولت / 16 أمبير، بينما يحتوي الطراز الأمريكي على 4 منافذ قياسية 120 فولت / 20 أمبير وواحد 120 فولت / 30 أمبير.

وينتج كلا الطرازين ما يصل إلى 3600 واط (مع زيادة تصل إلى 7200 واط) وهو ما يكفي لتشغيل أي جهاز منزلي رئيس أو ثانوي يتم وصله بهما.

وتم تجهيز Delta Pro بجيل جديد من بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP أو LiFePO4) والتي تتمتع بالعديد من المزايا مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون النموذجية الموجودة حاليا، ويتضمن ذلك أوقات شحن أسرع وعمرا أطول ووزنا أخف وأمانا محسنا.

وتقول EcoFlow إن Delta Pro ستظل سعتها 80% بعد 3500 دورة، الأمر الذي قد يستغرق نحو 10 سنوات إذا كنت ستقوم بشحنه واستنفاده كل يوم.

وبالمقارنة، وصلت بطارية ليثيوم أيون لجهاز iPhone إلى 80% بعد 500 دورة فقط.

أسرع وقت شحن في العالم

تقول شركة Ecoflow إن وقت الشحن البالغ 1.8 ساعة في Delta Pro هو ”الأسرع في العالم“. يحقق هذا الرقم المثير للإعجاب من خلال الجمع بين طرق الشحن المتعددة للحصول على أقصى إدخال يبلغ 6500 واط. يمكن شحن Delta Pro بست طرق مختلفة.

وزودت الشركة المصنعة بطارية Delta Pro بشاشة LCD كبيرة تخبرك بالمنافذ النشطة وعدد الواط الذي تستخدمه، كما ستبيعك الشركة لوحة عرض مخصصة يمكنك تركيبها على الحائط أو مجرد استخدام تطبيقات iOS وأندرويد.

وتتصل التطبيقات عبر Bluetooth أو Wi-Fi؛ الوضع الأول رائع من داخل الشاحنة، في حين أن الوضع الأخر (عند الاتصال بنقطة اتصال هاتف محمول أو Starlink RV) يسمح بمراقبة وضع الطاقة من على بعد أكثر من 100 قدم.

ويحتفظ التطبيق برسم بياني تاريخي للمدخلات والمخرجات ولكن فقط طالما أن التطبيق مفتوح. وهذا غير مفيد لأنه قد يوجد من يرغب في رؤية أرشيف يومي لتلك البيانات لفهم احتياجاته الاستهلاكية بشكل أفضل.

وذلك يعني أنه لن يتم الالتزام بتعيين الحد الأقصى لمعدل شحن إدخال التيار المتردد حتى تقوم بإيقاف التطبيق وإعادة فتحه. لكن بشكل عام، التطبيق جيد جدًا، ما يمنحك تحكّما كاملا تقريبا في بطارية Delta Pro ومنافذها.