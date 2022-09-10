رغم ميزاتها الجديدة.. إصلاح ساعة Apple Watch Ultra سيكون باهظ الثمن

طرحت شركة أبل مؤخرًا ساعة ”Apple Watch Ultra“، وهي ساعة يمكن ارتداؤها بقيمة 799 دولارًا مخصصة للأشخاص الذين يشاركون في أنشطة قاسية مثل تسلق الجبال أو الجري في سباقات الماراثون أو الغوص.

وسيكون أي كسر يصيب الشاشة أو الزر أو المستشعرات أو الأجزاء الأخرى المختلفة أثناء القيام بأي من هذه الأنشطة مكلفًا للغاية، بحسب موقع ”MacRumors“ المتخصص في أخبار شركة أبل ومنتجاتها.

وستكلف إصلاحات الساعة 499 دولارًا إذا لم يكن لديك عضوية في برنامج ”AppleCare Plus“ لصيانة الأجهزة، وفقًا لأداة تقدير على موقع شركة أبل الإلكتروني. وهذا أكثر بكثير من الإصلاح البالغ 299 دولارًا لساعة Series 8 الأساسية.

وسيكلف استبدال البطارية في Ultra أيضًا أكثر مما تكلفه ساعات أبل الأخرى، حيث يأتي بسعر 99 دولارًا بدلاً من 79 دولارًا. ومن المحتمل أن يكون لدى طراز Ultra بطارية أكبر بكثير من Series 8، بالنظر إلى أن أبل تقدر أنها ستستمر أكثر بمرتين.

وعادةً ما تكون ساعات أبل صغيرة الحجم وملصقة معًا، ولا يسهّل أي من هذين العاملين الإصلاح. وهذا يترك أبل مع خيارين عندما ترسل لها ساعتك المكسورة؛ يمكنها فقط إعادة تدويره وإرسال منتج جديد لك، أو يمكنها توظيف أشخاص يتمتعون بمهارات جادة لإصلاحه بالفعل، ولا يعتبر أي من هذين الخيارين رخيصًا تمامًا.

ويقول موقع ”ذا فيرج“ التقني، إنك إذا قمت بإصلاح ساعة Ultra مرة واحدة – وإذا كنت أحد ”المغامرين في الهواء الطلق“ الذين تسوق أبل للساعة لهم، فربما يتعين عليك التعامل في مرحلة ما مع AppleCare.

وبعد أكثر من عام من الشائعات، أعلنت شركة أبل أخيرًا عن أبل واتش ألترا Apple Watch Ultra – وهي ساعة ذكية متينة وممتازة، بحسب تقارير متابعين، تتربع الآن على قمة تشكيلة ساعات أبل الذكية.

وتقدم الساعة تصميمًا جديدًا بشاشة أكبر بالإضافة إلى تصميم جديد للاستكشاف والأنشطة الخارجية والرياضات الصعبة.