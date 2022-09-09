الصين تكتشف معدنًا جديدًا على سطح القمر

اكتشف علماء صينيون معدنًا جديدًا على سطح القمر؛ في تطور مهم سيمكن الباحثين وعلماء الفلك من فهم أصل وتطور القمر.

وأطلق العلماء على المعدن الفوسفاتي الذي تم العثور عليه في عينات الصخور والتربة التي تمت إعادتها من سطح القمر، العام 2020، اسم Changesite (Y).

وينتمي Changesite (Y) إلى فئة الميريلايت القمري، وهو معدن موجود في الصخور القمرية والنيازك، ويعد هذا المعدن سادس المعادن التي يتم العثور عليها من قبل البشر منذ أن تم جمع العينات الأولى خلال مهمة أبولو 11 في العام 1969.

ومن جانبه، قال نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الصينية، دونغ باوتونغ إنه تم العثور على معدن ”Changesite“ في عينات تم جمعها من سطح القمر خلال مهمة ”Chang’e-5“ العام 2020.

وكانت قد استعادت البعثة عينات من القمر تزن حوالي 1731 غرامًا، وهي العينات القمرية الأولى التي تم جمعها منذ أكثر من 40 عامًا.

وأوضح العلماء أنه من المهم إجراء المزيد من البحث لهذا المعدن الجديد لفهم أصل القمر وتطوره، حيث من المقرر أن يساعد هذا الاكتشاف أيضًا بمعرفة الاستخدام الفعال لموارد القمر.

وبهذا الاكتشاف، تصبح الصين ثالث دولة تعثر على معدن جديد على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة، وروسيا.

يشار إلى أن مسبار ”Chang’e-5“ الصيني قد عاد إلى الأرض، يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2020، مع عينات من صخور القمر.