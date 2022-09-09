"إنستغرام" تختبر ميزة "إعادة نشر" مع مستخدمين محددين

أعلنت منصة مشاركة الصور الأشهر على الإطلاق ”إنستغرام“، أنها ستبدأ قريبا في اختبار ميزة ”إعادة النشر“ أو (Repost) الجديدة، مع مستخدمين محددين، تمهيدا لتوسيعها في الأيام القليلة المقبلة.

وقال متحدث باسم شركة ”ميتا“ الأمريكية المالكة لـ“إنستغرام“، إن ”منصة الصور تستعد لمنح المستخدمين القدرة على إعادة نشر مشاركات المستخدمين الآخرين“.

وأضاف المتحدث لموقع ”تك كرانش“ التقني، أنه بالرغم من أن ”إنستغرام“ لم تطلق ميزة ”إعادة النشر“ بشكل عام حتى الآن، إلا أنها تخطط لبدء اختبارها مع قليل من الأشخاص قريبًا.

وذكر الموقع أنه تم الإبلاغ عن الميزة الجديدة لأول مرة من قبل مستشار وسائل التواصل الاجتماعي الشهير، مات نافارا، الذي نشر لقطة شاشة عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“ تعرض علامة تبويب ”إعادة النشر“.

ووفقاً للقطة الشاشة المنشورة، من المحتمل أن تصبح علامة التبويب ”إعادة النشر“ الجديدة مكاناً مخصصاً لجميع المشاركات التي أعاد المستخدمون مشاركتها على حساباتهم.

وستظهر علامة التبويب في ملفات تعريف المستخدمين جنبًا إلى جنب مع علامات تبويب ”المنشورات“ (Posts) و“الريلز“ (Reels) والصور التي تم وضع علامة عليها.

يشار إلى أنه لا توجد حاليًا طريقة مباشرة لـ“إعادة نشر“ مشاركة مستخدم آخر على ”إنستغرام“.

ويستخدم الأشخاص الذين يرغبون في إعادة نشر المشاركات أحيانًا تطبيقات تابعة لجهات خارجية للقيام بذلك.

وبحسب ”تك كرانش“، فإن إضافة ميزة ”إعادة النشر“ الجديدة ستؤدي إلى التخلص من الحاجة إلى حلول بديلة عندما يتعلق الأمر بإعادة مشاركة المنشورات.

وأشار الموقع إلى أن عمليات ”إعادة النشر“ الخاصة بالمستخدم ستظهر في خلاصات متابعيه.

وأوضح أنه سيتم عرضها أيضًا على حسابها الشخصي في علامة تبويب ”إعادة النشر“ المحددة، وذلك وفقًا للصورة التي شاركها نافارا.

وعلى الرغم من أنه يمكن للمستخدم حاليًا مشاركة منشور شخص ما في خاصية ”القصص“ (Stories)، فإن وظيفة ”إعادة النشر“ المخطط لها ستتيح للمستخدم مشاركة المنشور في الخلاصة (Feed).

وقال الموقع التقني في تقريره إنه ”من المحتمل أن تكون إنستغرام قد أدركت أخيراً أن العديد من الأشخاص يستخدمون بالفعل ميزة مشاركة القصص، ويستخدمون أيضًا الرسائل المباشرة لمشاركة المنشورات مع الأصدقاء“.

وأضاف أنها ”تحاول الآن منح المستخدمين طريقة أفضل لمشاركة المنشورات التي يحبونها على نطاق واسع“.

ولفت إلى أنه ”على الرغم من أن إدخال ميزة ”إعادة النشر“ على ”إنستغرام“، قد يكون إضافة مرحب بها من قبل بعض المستخدمين، إلا أن آخرين قد يرونها ميزة ضمن ميزات أخرى ستؤدي إلى ازدحام الشبكة الاجتماعية المكتظة بالفعل“.

وكان بعض المستخدمين أعربوا بالفعل عن إحباطهم من التغييرات الأخيرة التي طرأت على المنصة، والتي تركز على الفيديو والتغييرات الشبيهة بمنصة ”تيك توك“، مما أدى في النهاية إلى ابتعاد ”إنستغرام“ كونها مكانًا لمشاركة الصور مع الأصدقاء والعائلة.

وأجبرت الانتقادات مؤخرًا ”إنستغرام“ على التراجع عن بعض هذه التغييرات، من أبرزها اختبار الخلاصة الرئيسية بملء الشاشة، وتقليل عدد المشاركات المقترحة التي يراها المستخدمون مؤقتًا.