إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

علوم وتقنية

ساعة أبل الجديدة تخبر مرتديها بأفضل وقت للحمل
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 19:35 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 19:45 GMT

ساعة أبل الجديدة تخبر مرتديها بأفضل وقت للحمل

تجاوزت الساعات الذكية منذ فترة طويلة نقطة مجرد معرفة الوقت، حيث قدمت مجموعة محيرة من الميزات الصحية من عد الخطوات إلى تخطيط القلب الكهربائي. ولكن أحدث جهاز من

+A -A
المصدر: هدير محمد – إرم نيوز

تجاوزت الساعات الذكية منذ فترة طويلة نقطة مجرد معرفة الوقت، حيث قدمت مجموعة محيرة من الميزات الصحية من عد الخطوات إلى تخطيط القلب الكهربائي.

ولكن أحدث جهاز من شركة أبل سيخبر المستخدمين الآن أيضًا بأفضل وقت للحمل، حيث ستعمل ساعة أبل ووتش الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخرا على تقديم ميزة معرفة وقت ”الإباضة“.

تقول أبل إن ساعة Apple Watch 8 الجديدة ستجعل تنظيم الأسرة ”سهلًا ومريحًا“ مع ميزة معرفة موعد ”الإباضة“، من خلال استخدام مستشعرين للتحقق من درجة حرارة معصم المرأة كل 5 ثوانٍ طوال الليل، وتسجيل درجة حرارة الجسم، إذ يمكن أن تكون الزيادات الطفيفة الصغيرة التي تصل إلى 0.1 درجة علامة على ”الإباضة“.

ويعتقد الخبراء أن تتبع درجة حرارة الجسم كل يوم يمكن أن يساعد في التنبؤ بالوقت الذي من المرجح أن تحمل فيه المرأة.

وأكثر الأوقات خصوبة هي الأيام التي تسبق الإباضة، بالإضافة إلى يوم الإباضة واليوم الذي يليه، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“.

وسيساعد استشعار درجة الحرارة النساء أيضًا على تتبع فترة الحيض بشكل أكثر دقة.

وقال سومبول ديساي، مسؤول الصحة في آبل، في حفل الإطلاق الذي أقيم الليلة الماضية: ”إذا كنتِ تحاولين الانجاب، فإن معرفة وقت الإباضة سيكون من مهمة ”آبل وتش 8“.

وستتوفر الساعة الجديدة اعتبارًا من 16 سبتمبر، والسعر يبدأ من 399 دولارا لنسخة GPS ومن 499 دولارا لنسخة الشريحة المدمجة.
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play