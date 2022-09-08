ساعة أبل الجديدة تخبر مرتديها بأفضل وقت للحمل

تجاوزت الساعات الذكية منذ فترة طويلة نقطة مجرد معرفة الوقت، حيث قدمت مجموعة محيرة من الميزات الصحية من عد الخطوات إلى تخطيط القلب الكهربائي.

ولكن أحدث جهاز من شركة أبل سيخبر المستخدمين الآن أيضًا بأفضل وقت للحمل، حيث ستعمل ساعة أبل ووتش الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخرا على تقديم ميزة معرفة وقت ”الإباضة“.

تقول أبل إن ساعة Apple Watch 8 الجديدة ستجعل تنظيم الأسرة ”سهلًا ومريحًا“ مع ميزة معرفة موعد ”الإباضة“، من خلال استخدام مستشعرين للتحقق من درجة حرارة معصم المرأة كل 5 ثوانٍ طوال الليل، وتسجيل درجة حرارة الجسم، إذ يمكن أن تكون الزيادات الطفيفة الصغيرة التي تصل إلى 0.1 درجة علامة على ”الإباضة“.

ويعتقد الخبراء أن تتبع درجة حرارة الجسم كل يوم يمكن أن يساعد في التنبؤ بالوقت الذي من المرجح أن تحمل فيه المرأة.

وأكثر الأوقات خصوبة هي الأيام التي تسبق الإباضة، بالإضافة إلى يوم الإباضة واليوم الذي يليه، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“.

وسيساعد استشعار درجة الحرارة النساء أيضًا على تتبع فترة الحيض بشكل أكثر دقة.

وقال سومبول ديساي، مسؤول الصحة في آبل، في حفل الإطلاق الذي أقيم الليلة الماضية: ”إذا كنتِ تحاولين الانجاب، فإن معرفة وقت الإباضة سيكون من مهمة ”آبل وتش 8“.