باحثون أمريكيون يطورون طلاء يقتل الجراثيم سريعًا وفاعليته تدوم لأشهر

طوّر باحثون من جامعة ميشيغان الأمريكية، طلاء للأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر (كالهواتف، وشاشات اللمس، والأبواب والحوائط، في الأماكن العامة.. وغيرها)، يمكنه قتل مجموعة واسعة من الجراثيم ومسببات الأمراض الأخرى، بسرعة كبيرة فيما تدوم فاعليته لأشهر.

ووفق تقرير أورده موقع ”مدغادغيت“ المعني بالشؤون التقنية، فإن التقنية التي صنع بها الطلاء تشتمل على مادة ”بولي يوريثان“ التي تحتوي على مركبات متشابكة ذات تأثير مضاد للبكتيريا وواسع النطاق.

وبحسب التقرير، فقد صقل الباحثون عملية التشابك بحيث تكون الزيوت القاتلة للبكتيريا موجودة في مادة الطلاء ولكنها لا تتمتع بحرية حركة كاملة حتى لا تتبخر بسرعة.

وعلى عكس الطلاءات السطحية المضادة للميكروبات التي تعتمد على المعادن، مثل النحاس أو الزنك، يمكن للطلاء الجديد أن يقتل الميكروبات بسرعة كبيرة، في أقل من دقيقتين.

كما تستمر فاعلية الطلاء لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإضافة لذلك يمكن تجديد فاعليته عن طريق القيام بدهان السطح بزيوت جديدة.

وذكر موقع ”مدغادغيت“ أن وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) سلّط الضوء على قدرة وقوة الميكروبات الصغيرة على تعطيل حياة البشر بشكل تام.

ومع ذلك، فإذا كان هناك جانب إيجابي من تلك الأزمة، فهي أنها ألهمت العديد من الباحثين ابتكار العديد من التقنيات الجديدة، بما في ذلك اللقاحات المبهرة المكونة من الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، وهي مادة جينية تخبر جسمك بكيفية إنتاج البروتين، إلى صناعة أجهزة التنفس الصناعي الرخيصة.

وتكمن أهمية الطلاء الجديد القاتل للميكروبات والجراثيم في تطهير الأماكن العامة، مثل محطات القطار، والمطارات، إلى جانب مرافق الرعاية الصحية، حيث يكون الأشخاص أكثر ضعفًا من الناحية الصحية والمناعية.

وقال ”أنيش توتيجا“ الباحث المشارك في الدراسة: هذه التقنية الحديثة عبارة عن طلاء عالي الفاعلية، ومضاد للميكروبات، وذي مفعول سريع وطويل الأمد“.

وأضاف: ”لم يكن لدينا أبدًا طريقة جيدة للحفاظ على الأسطح التي يتم لمسها باستمرار مثل شاشات اللمس في المطار.

وعقّب: ”يمكن أن تقتل المنظفات المطهرة الجراثيم في دقيقة أو دقيقتين فقط لكن مفعولها يتبدد بسرعة، وتترك الأسطح عرضة لنقل العدوى مرة أخرى“.

وذكر أنه ”في الوقت الحالي لدينا أسطح ذات فاعلية طويلة الأمد مضادة للبكتيريا تعتمد على معادن مثل النحاس والزنك، لكنها تستغرق ساعات لقتل البكتيريا، لكن الطلاء الجديد هو الأفضل في الحالتين من حيث مدى وسرعة فاعليته“.