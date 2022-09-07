"سامسونغ" تطور شاحنا لاسلكيا جديدا لحل مشكلة ساعتها الذكية

تعاني ساعة ”سامسونغ“ الذكية ”Galaxy Watch 5 Pro“ وحزام ”D-Buckle“ الخاص بها من عدم التوافق مع معظم حلول الشحن اللاسلكي، نظرا لما يمكن وصفه فقط بأنه إشراف على التصميم.

وللسبب نفسه، لا تتوافق الساعة الذكية أيضا مع ”Wireless PowerShare“ ما لم تتم إزالة الشريط من الساعة، وهو ليس الحل الأكثر أناقة أو ملاءمة لمشكلة ربما لم تكن موجودة في المقام الأول.

ومع ذلك، يبدو أن ”سامسونغ“ على دراية بالمشكلة وتحاول تحويل هذا السلبية إلى إيجابية من خلال إطلاق حامل شحن جديد تقوم بتصميمه وتطويره ليكون بديلا للوسائل التقليدية غير المناسبة لشحن الساعة.

وبحسب موقع ”سام موبيل“ المتخصص بأخبار الشركة الكورية، قام عملاق الإلكترونات بتطوير شاحن لاسلكي جديد لساعتها الذكية يحمل اسم ”Galaxy Watch Charging Cradle“.

ولا يتوفر ”Charging Cradle“ للشراء بعد، ولا توجد بطاقة سعر مرفقة بهذا الملحق، ولكن المشترين المحتملين لديهم خيار التسجيل لتلقي تنبيهات حول وصول المنتج الجديد.

كما يخلو موقع الشركة من أي مواصفات مدرجة، حيث تفيد المعلومات المتوفرة أنه ربما تم تطوير هذا المنتج بعد إطلاق سلسلة ”Galaxy Watch 5“ وليس قبل ذلك.

وبحسب الموقع، يبدو كما لو أن هذا الجهاز لم يكن من المفترض أن يصل إلى السوق مطلقا ولكن كان لا بد من تطويره كحل بديل لعيب تصميم حزام المعصم في ”Galaxy Watch 5 Pro“.

ومن المرجح أن تبيع ”سامسونغ“ هذا الجهاز كملحق اختياري لعملاء ساعتها الذكية، وهو ما اعتبره البعض محاولة من الشركة الكورية الجنوبية لاستغلال أخطائها والاستفادة منها.

ويتميز الشاحن الجديد بلون رمادي يتناسب مع ساعة ”Galaxy Watch 5 Pro“ التي تحمل نفس اللون، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت ”سامسونغ“ ستوفر ألوانا إضافية للحامل.